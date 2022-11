La oposición concluye que los vídeos de la tragedia de Melilla contradicen la versión de Marlaska

El Gobierno no logró aplacar las críticas de toda la oposición pese a mostrar los vídeos de los que dispone la comandancia de Melilla de lo ocurrido el 24 de junio. Los vídeos tenían una duración de más de seis horas y los diputados escogieron las imágenes que querían ver. Los vídeos captados por el helicóptero y el dron fueron las elegidas ya que las cámaras fijas no apuntaban a los hechos en la frontera. A pesar de que los diputados visionaron las mismas imágenes, cada uno hizo su propia interpretación de los detalles de la tragedia.

Toda la oposición concluyó que los vídeos de la tragedia de Melilla contradicen la versión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre el hecho de que no hubo actuación de la gendarmería marroquí en territorio español. Según constataron PP, Cs, Podemos, Bildu e incluso el mismo PSOE, fueron hasta cuatro fuerzas policiales marroquíes las que interactuaron en territorio español, traspasando el perímetro, pero porque los guardias civiles se lo abrieron fruto de la cooperación entre ambos países. Cs y PP se preguntaron el porqué algo así lo ocultó Marlaska. También, todos los grupos constataron que sí se produjeron rechazos en frontera, un total de 470.

PP y Cs defendieron la actuación de la Guardia Civil que fue de manera «proporcional y acorde a la ley» y se emplazan a la comparecencia del próximo miércoles del titular del Interior en el Congreso antes de decidir si apoyan que se celebre una comisión de investigación. Además, pusieron el foco en la violencia de los migrantes y la falta de efectivos que provocó que hasta 55 guardias civiles resultaran heridos. Sin embargo, Unidas Podemos rechazó que los migrantes actuaran con una fuerza desproporcionada propia de un «ataque militar» porque los palos, las piedras y las radiales eran para «cruzar la frontera».

En las imágenes se percibe cómo la valla fronteriza es derribada y cae una avalancha de marroquíes, unos encima de otros. Por ello, la oposición ve difícil que no se produjeran heridos en esa situación, algo que, apuntaron, negó Marlaska. Lo que las imágenes no captan es si se produjeron muertos. Donde discrepan es dónde caen los inmigrantes ya que lo hacen en la zona fronteriza o «territorio de nadie». Unos consideran que eso no es territorio español, pero Bildu o Podemos dicen que sí lo es.

Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska aseguró que las muertes ocurridas en la valla de Melilla no transcurrieron en territorio español. Además, el ministro ha insinuado que los portavoces del Interior del Congreso no han dedicado la suficiente atención a analizar lo ocurrido ya que no han visionado las imágenes en su totalidad, lo que ha dado pie a conclusiones partidistas. “A mí me llama la atención que tanto interés, tanta preocupación y ocho horas de grabación las hayan reducido a un tercio. Yo creo que es el peligro de las interpretaciones muy subjetivas y muy sesgadas. Creo que el que ve las imágenes en su conjunto es quien contextualiza y acreditan efectivamente lo que hemos dicho en un primer momento”, ha explicado el ministro para después defender que fue “la violencia extrema y máxima” de los inmigrantes que intentaban llegar a nuestro país a través de Marruecos, lo que hizo que la guardia civil utilizase los medios “proporcionales, adecuados y necesarios” a esta situación.