La otra “guerra” de Putin en Cataluña llega al Parlamento Europeo

Mucho se ha hablado de las injerencias de Rusia en el conflicto de Cataluña. A nivel político, tanto JxCat como Esquerra han tratado de usar este país como arma del “procés”. Durante la fase más intensa del secesionismo, el entorno de Carles Puigdemont maniobró para tratar de buscar apoyo ruso a la independencia de Cataluña. Según quedó recogido, Víctor Terradellas, se reunió hasta en dos ocasiones con un exdiputado ruso para atraer apoyo del país que preside Vladímir Putin. Estos intentos desprestigiaron mucho al independentismo a nivel europeo porque todo vínculo con Rusia está muy mal visto en la UE y más ahora, con la invasión de Ucrania. En cualquier caso, tanto Puigdemont como todo su entorno, siempre han tratado de desmentir, como es lógico, cualquier acercamiento a los rusos.

Los miembros de la Comisión Especial (II) sobre la injerencia extranjera en todos los procesos democráticos de la Unión Europea, incluida la desinformación, recibirán en los próximos días un vídeo elaborado por la eurodiputada de Cs, Maite Pagazaurtundua, donde da a conocer todos los hechos en los que el fugado Carles Puigdemont junto a Rusia trabajaron para desestabilizar el Estado sembrando el caos como arma para “debilitar las democracias”. Ya en el primer mandato de la comisión se acordó estudiar en profundidad este asunto.

En el vídeo, se deja constancia de la guerra que Putin inició contra la UE “mucho antes que la de Ucrania”. Y es que, según explica Pagaza en su alocución, se han invertido millones de euros para “intoxicar , desinformar y desestabilizar” además de haber dado “apoyo explícito a los independentistas alimentando mentiras masivas”.

La eurodiputada de Cs considera que, el caso catalán constituye un “buen estudio” como modelo de amenaza híbrida donde concurren diferentes elementos que habían pasado desapercibidos hasta los graves hechos que acontecieron en 2017 y el conocimiento posterior de los contactos independentistas con el entorno de Putin. Por ello, Pagaza trabaja para que el Parlamento pida al Centro Europeo de Excelencia para la Lucha contra las Amenazas Híbridas (Hybrid CoE), en Helsinki, un estudio de este caso en concreto, para tener un conocimiento detallado y analizar cómo se gestó esta operación, convertida en amenaza híbrida, para desestabilizar a la Unión Europea.

En el vídeo destacan cómo la inteligencia europa da cuenta de los contactos de Rusia con Tsunami Democratic mediante informaciones avaladas por el consorcio europeo de periodistas, ya que incluye numerosas publicaciones en diferentes medios extranjeros. Y es que, apunta, el día antes de la declaración ilegal de separación de Cataluña, Nicolay Sadovnikov, el emisario ruso se vio con Puigdemont y allí le ofreció ayuda económica y militar para iniciar al máximo el caos y la violencia.

“Atacar la verdad”

Pagaza advierte de que “sin verdad no hay democracia y sin ella no hay defensa de los derechos fundamentales”. Y es que, aunque muy abstracto, destaca que en una dictadura los ciudadanos son vasallos y, sin democracia “no hay manera de defenderse” y seguir adelante en el futuro. Por ello, advierte del peligro de lo que denomina como “fascismo tecnológico” y que estaría dirigido a romper el principio de la validez de las fuentes, de la verdad, de los derechos fundamentales y del control.

La eurodiputada de Cs está convencida de que el coste de la no Europa y de la no democracia “sería el caos”. “Hay otros países que tienen ganas de ser libres, y piden democracias y otros que como no la tienen no quieren que el resto las tengan”. Es algo que también ocurre desde el punto de vista “competitivo” desde en el ámbito económico, apunta. En el caso de las vulnerabilidades, con respecto a España, “tenemos todo un ejemplo de caso de amenaza híbrida e injerencia extranjera ayudando a los secesionistas catalanes desde 2016, por lo menos. Tenemos muchos indicios y elementos de un puzle que aún está incompleto”, apunta la eurodiputada de la formación naranja.

En dicha comisión también se han llegado a tratar elementos como el Brexit, algoritmos o temas de tecnológicas bajo los que se constató que había injerencia extranjera.

En cuanto al Derecho Internacional Público, destacó que se ha constatado que “no estamos preparados para el juego sucio de ciertos países que, por detrás, estén haciendo estas cosas”. Con respecto a la OTAN, ahora están con una nueva brújula pero, “a lo mejor hay que revisar que no todas las amenazas son con carros de combate”, algo que saben pero, pone en valor la importancia de “cómo mejorar sobre ello y cómo prepararnos ante los ataques por desinformación que también pueden hacernos daño”. También, por ejemplo, en estos momentos se trabaja en los ataques contra infraestructuras críticas. Al principio, no se dieron cuenta, indica Pagaza, “fue entrando como un gas letal”, y advierte de que no todo lo que se dice es injerencia dañosa extranjera, ni todas las teorías conspiranóicas.

Además, avisa de que también ha entrado “una especie de veneno contra el pluralismo y es algo que hay quien no quiere verlo porque da réditos electorales. El que haya ya alguien que no soporte a quien piense distinto, con sectarismo, debilita la democracia” e insta a llegar a acuerdos, sin el juego de bloques.

Pagaza indicó que, lo último que se puede hacer en esas circunstancias es “dar un indulto por motivación política”, porque no hay arrepentimiento. “Puigdemont pudo haber generado algo terrible, él y su entorno”. Recuerda que, desde el punto de vista de reputación de país, rebajar el delito de sedición es “tremendo”. Pagaza, destaca que en Bruselas “con España no se acaban de aclarar”. “No se les puede dar la razón, porque no la tienen. El fondo es pretender ser un régimen ultraidentitario donde la política lingüística es un tabú. Hay límites”. La eurodiputada de Ciudadanos destaca que “si cambia el delito de sedición les allanas, y es lo peor que pueden hacer porque ellos seguirán las causas hasta el Tribunal de Derechos Humanos y pueden acabar condenando a España”.

Informe final

Asimismo, llevarán el vídeo elaborado sobre las injerencias de Rusia en Cataluña a los miembros de REnew y otros grupos parlamentarios con el objetivo de darles toda la información de cara al análisis del informe final que se presentará el próximo 12 de enero y que será sometido posteriormente a enmiendas. Posteriormente habrá que pactar y votar los informes que se elaboren y algunas de ellas terminarán siendo normativa y otras planes políticos para desechar aquello que no es información, ni propaganda sino “puro gas tóxico”.