Sánchez vuelve a abrir la puerta a reformar la malversación: “Esperemos al trámite parlamentario”

A vueltas con la malversación. En las últimas semanas su reforma se ha dado por hecha y al instante se ha enfriado. Y así continuamente. Fue el Gobierno quien, tras registrar PSOE y Unidas Podemos su proposición de ley para derogar el delito de sedición, dio pábulo al cambio en el delito de malversación, después de que ERC exigiera su modificación, en plena negociación parlamentaria.

La pasada semana, tal y como adelantó este diario, ERC rebajaba sus posiciones de máximos y el propio portavoz republicano, Gabriel Rufián, aseguró ayer que estudiarían ahora si se puede o no reformar el delito. “Si se puede se hará, si no, no se hará”, dijo en el Congreso de los Diputados. El PSOE este mismo lunes también rebajaba al máximo las posibilidades, respaldándose en que no existen las mayorías parlamentarias suficientes.

Sin embargo, hoy el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a dejar la puerta abierta a reformar el delito de malversación. “Vamos a esperar a la tramitación parlamentaria”, ha precisado hasta en dos ocasiones ante preguntas de los periodistas, horas antes de que se debata en el Congreso el primer pleno para iniciar el trámite parlamentario para derogar la sedición.

El presidente no ha querido dar más detalles sobre los pasos a seguir, pero va en línea con la intención de abordar la posibilidad vía enmiendas, si finalmente registra las enmiendas ERC dentro de la proposición de ley sobre la derogación del delito de sedición. Sobre este último, Sánchez ha manifestado la voluntad del Ejecutivo de “europeizar y homologar el Código Penal a los estándares de las democracias europeas”.

Ante las dudas de cómo responder a momentos de tensión o de rebeldía contra la Constitución como fue el referéndum ilegal de independencia, el presidente ha asegurado que la Constitución cuenta con el artículo 155 de la Constitución para “responder ante cualquier intento de violentar el orden constitucional”.

