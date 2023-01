La rebelión de los vecinos de Don Benito contra la fusión

«Una decisión histórica que cambiará el municipalismo de España y beneficiará a las generaciones venideras». Así describieron los alcaldes de Don Benito y Villanueva de la Serena en el mes de febrero la decisión de los vecinos de avalar, mediante un referéndum popular, la creación de un nuevo núcleo municipal, que se va a convertir en la tercera localidad extremeña en número de habitantes, solo por detrás de Badajoz y Cáceres. Una realidad todavía lejana, que no entrará en vigor hasta el primer trimestre de 2027.

Lo que se describió como un éxito –incluso desde el Consejo de Ministros– solo encuentra piedras en su camino hacia la realidad. El proyecto, que contó con el beneplácito expreso del Gobierno, hace aguas. No solo por las polémicas en torno al escrutinio del resultado. Aquella noche se cayó la plataforma informática y se tardó más de la cuenta en contabilizar los votos, sembrando las dudas, sino también, por el porcentaje ajustado que avaló la fusión en Don Benito, un 66,27%. Para el visto bueno era necesario un 66% votos. En una conversación con LA RAZÓN, los alcaldes –ambos socialistas– se defendían. «Nosotros lo pusimos para aprobar con buena nota, no solo para aprobar, sacar más de un 66%. Queríamos ser exigentes, por lo tanto, estamos contentos con el resultado. Uno no puede estar triste sacando más de un 66%, sino todo lo contrario», argumenta José Luis Quintana Álvarez, alcalde de Don Benito. «Hace tres años, aquí en este país una comunidad se quiso separar con un 51% de resultado», replica Miguel Ángel Gallardo, el de Villanueva de la Serena.

Sin embargo, diez meses después, la unión no está siendo tan fácil y las voces discrepantes pelean con ahínco para que se investigue todo este proceso que describen como «una fusión caciquil y totalitaria».

“Manipulación”

A raíz del referéndum, surgió la organización Siempre Don Benito, que el pasado 15 de noviembre se registró en el Ministerio de Interior como partido político de cara a las elecciones municipales del próximo mes de mayo de 2023. La presidenta de la organización, Pilar Aparicio, en una conversación con LA RAZÓN, explica que nacen para dar voz a todos los vecinos, que como los más de 300 socios inscritos en su proyecto, opinan que «la manipulación y falta de transparencia han sido una constante» durante todas las fases del proceso, tanto en la campaña informativa, como en el resultado de la consulta o la elección del nombre. «Los alcaldes fueron a las aulas de primaria a pedir el apoyo al ‘sí’, esgrimiendo que en caso contrario los niños no encontrarían un futuro en Don Benito», asegura.

En el mes de abril iniciaron su aventura como asociación para defender la identidad y los intereses de Don Benito porque consideran que la fusión planteada con Villanueva de la Serena no favorece a ninguna de las dos ciudades. A raíz de este planteamiento, denuncian dos cosas: una campaña informativa parcial y sin transparencia a favor del «sí», con un coste aproximado de medio millón de euros, y una votación que se decidió en un despacho a puerta cerrada, que relacionan con los fallos en la noche electoral. Este asunto lo llevaron hasta la Justicia este verano. «La denuncia sigue en curso. El 12 de enero tenemos la vista y estamos esperando lo que dicte el Juez», señala la presidenta del recién inscrito partido, Pilar Aparicio. «No somos profesionales de la Política. En el equipo hay un arquitecto, docentes, funcionarios, un administrativo, un Ingeniero de Caminos..., todos tenemos nuestro trabajo, pero creemos que existen muchos votantes desencantados con el PSOE y el PP después de este fraude», argumenta.

La formación, todavía está en fase embrionaria y con muchos cabos sueltos, el principal, su cabeza de lista. «Aún no lo hemos decidido», dice su presidenta. Sobre el programa electoral, argumenta que, más allá de poner en duda la legalidad del proceso de fusión, «las infraestructuras y la limpieza de los espacios comunes, que es lo que necesitan los ciudadanos», guiarán sus promesas electorales. «El apoyo va a ser grande. El pueblo, políticamente hablando, se ha quedado huérfano. Quienes votaban al PSOE han visto que la fusión no es conveniente o gente que votó que sí, después del fraude de la noche electoral y la polémica con el nombre, se han dado cuenta de que el PSOE no sabe gestionar. Y, mientras el PP, ha pasado por el aro», critica. Con cinco meses por delante, Siempre Don Benito sigue la estela de otras agrupaciones electorales como Soria ¡Ya! o Teruel Existe. Cansados de esperar y no ser escuchados, lanzan un órdago al bipartidismo y se presentan como alternativa. «Nuestro objetivo es que el PSOE no vuelva a lograr mayoría para que tenga que negociar», concluye la presidenta de Siempre Don Benito, Pilar Aparicio.