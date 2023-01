Ley de Seguridad Ciudadana: Más “impunidad” para los violentos en las manifestaciones

Los partidos del Gobierno se han visto forzados a prolongar una semana más las negociaciones para aprobar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley “mordaza”, según sus detractores). La intención de PSOE y Podemos era que este martes se diera el último paso en Ponencia para que quedara ya prácticamente lista para su aprobación definitiva en el Pleno, pero se han encontrado con el rechazo de sus principales socios (ERC y Bildu) a aceptar un texto que sigue sin enmendar cuatro preceptos que son imprescindibles para ellos.

En concreto, esos cuatro preceptos son: la prohibición expresa de las pelotas de goma (artículo 23), la supresión del rechazo en frontera (disposición adicional primera) y la desobediencia o resistencia a la autoridad (36.6) y las faltas de respeto a los agentes (37.4). Estos dos últimos preceptos representan el 80% de las multas que se imponen con la Ley de Seguridad Ciudadana, argumento que usan los socios para exigir al PSOE que se reformen. En cambio, sí se han acordado otros puntos.

En un principio algunos diputados mostraron su empeño en rebajar la sanción por la tenencia de drogas en lugares públicos al retirar la infracción como grave. Ese retoque se mantiene de manera que el art. 36.16 queda por tanto reducido a una “infracción leve”. Sin embargo, en este punto estaba incluída como drogas la burundanga u otras sustancias similares que no son de consumo propio donde, es de sobra conocido su efecto hipnótico y sedante” en las personas que lo toman. Entonces la diputada del PP, Ana Vázquez alertó de este riesgo y en la Ponencia han rectificado de manera que en el artículo 36 que hace referencia a las infracciones graves, en su punto 36.17 sea considerado “grave” “la tenencia no autorizada de sustancias psicoactivas utilizadas únicamente para provocar la sumisión química de las personas”. Ya había antecedentes de los problemas que provoca una mala legislación como se ha visto con la Ley del “solo sí es sí” que ha rebajado la condena de más de doscientos agresores sexuales y violadores bajo la supuesta protección de la mujer.

También se ha dado luz verde a una enmienda pactada entre el Gobierno y sus socios donde se insiste en dar una mayor “impunidad” para los manifestantes. Se modifica el apartado 1 del artículo 30 de manera que se especifica que “quedarán exonerados de responsabilidad” los organizadores o promotores de reuniones en lugares de tránsito público cuando “hubieran dispuesto las medidas de seguridad previstas en la comunicación y cumplidos los requerimientos que, en su caso, les hubiera hecho la autoridad gubernamental”. Es decir; los que “revienten manifestaciones” no tendrán sanción ya que podrán alegar que cumplieron las medidas que les pidieron, la distancia requerida, etc. y que, si reventaron la manifestación no fue culpa de ellos.

Entre los socios, se ha tomado con cierto optimismo que se haya dado una semana más a la Ponencia para continuar negociando y limando estos cuatro preceptos que siguen sin acordarse. Según han expresado, si se hubiera votado el informe en Ponencia, muy probablemente hubiera sido rechazado porque no hubiera contado con apoyos suficientes.

No obstante, siguen mostrando muchas dudas sobre el desenlace de la Ley y creen que será difícil que se apruebe porque el PSOE se está mostrando muy reacio por las presiones de los sindicatos policiales. Los socialistas ya se han encontrado con múltiples respuestas de los sindicatos policiales y la asociaciones de guardias civiles además de los problemas continuos a los que a diario se enfrentan en la valla. Pero no solo eso sino que el Interior ha aplicado en más de una ocasión las devoluciones en frontera que recoge la Ley de Seguridad Ciudadana en vigor, por ejemplo tras la avalancha de inmigrantes en Ceuta y que los socios siempre han querido eliminar. De hecho, el propio Fernando Grande Marlaska ha defendido su aplicación a lo que, la izquierda, cuando está en la oposición denomina como “devoluciones en caliente” en referencia a esos “rechazos en frontera”. “Devolución en caliente no es un concepto jurídico. Rechazo en frontera es para aquellas personas que no han entrado en territorio nacional”, recordó en su momento el titular de Interior en una entrevista.