Belarra carga contra Roig y Botín: “Si ganas 9.000 millones al año no eres empresario, eres un usurero”

La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha vuelto a las andadas y ha repetido el mantra de las últimas semanas contra los empresarios. Ataque centralizado en las figuras de Ana Botín, presidenta del Banco Santander, y Juan Roig, presidente de Mercadona. Así, ha manifestado que “mientras que Ana Patricia Botín siga nadando en billetes de 500 euros”, la seguirá llamando “avariciosa”. Y ha ido un paso más allá, al asegurar que “si ganas 9.000 millones en un año, no eres un empresario, eres un usurero”, en clara referencia al empresario valenciano.

En un acto celebrado este domingo en el Círculo de Bellas Artes en Madrid bajo el nombre “¿Consentiste o no? Solo sí es sí”, organizado por Podemos, y al que también ha acudido la ministra de Igualdad, Irene Montero, la secretaria general de Podemos ha lanzado un duro ataque contra medios de comunicación y empresarios. “Con todas estas horas de tertulias, de horas de televisión y telediario con contadores de violadores, sin tener datos oficiales por lo que sea, es un tiempo que no dedican las televisiones a hablar de otros temas, de esos beneficios mil millonarios que está ganado de manera obscena la banca de nuestro país. Desde que dije que Juan Roig era un capitalista despiadado, hay mucha gente que nos está insistiendo que a los ricos en España no se les puede nombrar”, ha matizado.

Por este motivo, según ha añadido, desde su formación seguirán diciendo que “la riqueza en España tiene nombre”, lo que implica que seguirán sus ataques contra los ya mencionados Roig y Botín, o el presidente del BBVA, Carlos Torres, entre otros.

Y es que Belarra tiene un claro objetivo, sacar rédito electoral de sus ataques a los empresarios, en la que es su primera campaña sin la sombra de Pablo Iglesias en el horizonte y, con la duda aún, de qué hara Yolanda Díaz. Un escenario en el que la ministra de Derechos Sociales ha encontrado hacia donde apuntar. “Es indecente. Vamos a seguir insistiendo en que se topen las hipotecas y mientras que Ana Patricia botín esté nadando en billetes de 500 euros, le vamos a seguir llamando avariciosa”, ha concluido.