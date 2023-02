Igualdad agita el miedo a la reforma del PSOE: “Puede dar lugar a una segunda ola de revisiones”

El Ministerio de Igualdad, al igual que ha hecho Podemos este lunes, rechaza la propuesta del PSOE para corregir la ley del “solo sí es sí” y que pasa por elevar las penas cuando medie violencia e intimidación.

Entre medias de la crisis generada a causa de la norma, la división reina en Moncloa, y además de incidir en el reparto de culpas por los efectos no deseados de la ley, una y otra parte abonan ya el camino de la diferenciación sin llegar a caer en el de la ruptura. Es ahí donde, si bien los socialistas aseguran dar una solución a la dramática situación actual con más de 400 rebajas de penas a agresores sexuales, en la cuota morada alertan de que esa solución no vale.

En Igualdad alertan de que la Proposición de Ley de Justicia -presentada este lunes en el Congreso de los Diputados por los socialistas- puede producir un efecto indeseado, el de más revisiones de condenas que hasta ahora no se han revisado porque los tribunales no lo han decidido. Según aseguran en el Ministerio de Iguladad se asegura que que la reforma registrada por el PSOE implicará, de aprobarse, una “segunda oleada de revisiones” en tribunales que hasta ahora no han revisado sentencias. Según aseguran en el Ministerio, la reforma de los delitos sexuales en el Código Penal es una vuelta al modelo anterior, al “Código Penal de la Manada”, que el Gobierno de coalición quería superar con el fin de dar voz a las reivindicaciones del colectivo feminista.

“Puede dar lugar a revisiones de tribunales que hasta ahora no se han revisado. No es cierto que la propuesta del PSOE vaya a blindar frente a revisiones que tendrían que estar terminando, no se puede permitir que vuelva a empezar una segunda ola de revisiones”, ha manifestado en declaraciones a los medios la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell. Según defiende la alto cargo de Igualdad, la propeusta del PSOE no blindará frente a nuevas revisiones”. El PSOE, sin embargo, admite que habrá revisiones de condenas, pero el hecho de que se eleven las penas cuando medie violencia e intimidación, evitaría que el contador de rebajas de penas a agresores sexuales -que ya va por más de 400- siga aumentando.

En el Ministerio creen que el hecho de que vuelva a introducirse el modelo de violencia e intimidación volverá a provocar un “calvario probatorio” y defienden que propusieron a su socio que la violencia e intimidación “sea un agravante”. “La propuesta de volver al viejo sistema que no ha funcionado nunca nos parece que sería un retroceso”, ha defendido.

Para la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, volver a introducir un subtipo en el artículo del consentimiento de la ley “es vuela al sistema anterior”, lo que supone un “riesgo en revisiones futuras” de condenas. En el Ministerio creen que hay un “riesgo evidente” de que con esta propuesta se puedan revisar sentencias y creen que el Ejecutivo “no se puede permitir dar esta mínima opción”.

En Igualdad defienden que han lanzado seis propuestas distintas a su socio en la revisión, a pesar de que son conscientes de que no “evitará revisiones”. Para Igualdad, con la propuesta del PSOE no se tiene en cuenta “un elemento central”, que sería la paralización de las mujeres cuando están sufriendo una violación. “Esto es lo que se producía en una situación de miedo intenso. Hace que sea imposible que puedan ofrecer resistencia para demostrar que no querían tener una relación sexual. Sucede cuando tenemos un Código Penal como el de ‘La Manada’ que no pone el consentimiento en el centro si no por qué no se resistieron”, ha explicado la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam.

Según defienden en Igualdad, la diferencia con la propuesta del PSOE es que la ley del “solo sí es sí” defiende que las agresiones no solo tienen que ver con la violencia que se ejerce sino con el poder que se ejerce.

En cuanto a la posibilidad de la ruptura del Gobierno de coalición, ante la discrepancia que siguen manteniendo a causa de la ley del “solo sí es sí” y de que la propia presentación de la proposición de ley del PSOE en solitario signifique una desautorización a Igualdad, en el Ministerio descartan dimisiones. “Hoy más que nunca tenemos que estar aquí”, zanjan.