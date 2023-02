El PSOE ha registrado esta mañana la proposición de ley para modificar la Ley del “solo sí es sí”. Lo ha hecho sin contar con el apoyo de sus socios de Unidas Podemos, porque la propuesta de los socialistas supone elevar las penas mínimas -recuperando la fórmula anterior a la entrada en vigor de la ley de Irene Montero- cuando medie violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. La intención, según resumen en el PSOE, es facilitar el trabajo a los jueces acotando al máximo el margen de interpretación que tienen. Los socialistas han hecho autocrítica y pretenden corregir los errores jurídicos que han generado “efectos no deseados” en la aplicación de la Ley.

De este modo, la proposición de ley de los socialistas, que aspira a estar aprobada este mes de febrero, recupera la horquilla de entre 1 y 5 años de prisión cuando no haya penetración y de entre 6 y 12 cuando sí se produzca, siempre que en estos casos la agresión se haya producido con violencia, intimidación o se haya anulado la voluntad de la víctima. La exposición de motivos subraya que la reforma “no afecta al corazón de la norma ya que se mantiene íntegra la definición del consentimiento y, por tanto, la esencia de la regulación de los delitos contra la libertad sexual”.

El texto insiste en que solo persigue “blindar la ley en favor de las víctimas para que en casos graves no haya posibilidad de penas bajas”, mediante una “respuesta normativa diferenciada”. El documento también recoge disposiciones transitorias para la revisión de condenas cuando la norma entre en vigor, de tal modo que jueces y tribunales deberán “aplicar la disposición más favorable considerada taxativamente y no por el ejercicio del arbitrio judicial”. Y añade que “en las penas privativas de libertad no se considerará más favorable esta Ley cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias sea también imponible con arreglo a esta reforma del código”.

En concreto, la proposición introduce cuatro cambios para modificar los artículos 178, 179, 180 y 181 del Código Penal. En los artículos 178 y 179 es en los que se introduce un subtipo que agrava las penas cuando media violencia e intimidación: sobre esto ha habido discrepancias entre el PSOE y Podemos, porque los morados preferían introducir la violencia e intimidación como agravante, que figuran en el artículo 180. Sin embargo, eso sería “punitivista” porque dispararía la horquilla de las penas entre dos y ocho años e iría en contra del Convenio de Estambul (Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica), que aboga por diferenciar entre violencia y “violencia extrema” (que sí está recogida en el artículo 180).

Con estas modificaciones, se regresa a la “proporcionalidad” en la aplicación de las penas, graduándolas. En este sentido, según sostienen en el PSOE, la incorporación del subtipo de violencia o intimidación no conllevará el “calvario probatorio” que denuncian en Podemos, que acusan al PSOE de volver al Código Penal anterior donde la víctima sufría para demostrar que había sido agredida sexualmente en un complicado procedimiento judicial porque suele haber pocos testigos y la versión de la víctima y del agresor suelen contraponerse.

Por tanto, antes sí se tenía que probar el consentimiento: ahora, con esta modificación penal, se podrá ahorrar ese paso y bastará con que se demuestre que ha habido violencia o intimidación (probado gracias a un forense que analice un parte médico, algo que suele ser mucho más fácil para la víctima).