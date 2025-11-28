Ábalos y Koldo pasan juntos en la misma celda su primera noche en Soto del Real

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su exasesor, Koldo García, han pasado su primera noche en la prisión de Soto del Real después de que el juez instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, decretase ayer su ingreso en prisión preventiva sin fianza al considerar riesgo "extremo" de fuga en ambos.

Ambos ingresaron en prisión a bordo del furgón de la Guardia Civil sobre las 18:10 horas de ayer, y acto seguido fueron trasladados directamente al módulo de ingresos, destinado a presos en situación prisión preventiva, como es el caso de ambos, y en el que hay un ambiente tranquilo.

La dirección del centro decidió que, al menos la primera noche, la pasaran juntos en la misma celda -cuando la mayoría de presos de este módulo tienen celdas individuales-. Además, según apunta el digital 'El Correo', fuentes presenciales confirman que ambos cenaron juntos y que, pese a que se rumorease que la relación entre ellos se había "enfriado", compartieron varios cigarros en zonas exteriores de la prisión antes y después de la cena.

El mismo digital apunta que nada más llegar tuvieron que pasar por la burocracia propia del ingreso en prisión: cacheos, huellas, fotografías, apertura de expedientes, entrega del kit de prisión (cuchilla, crema de afeitar, cepillo de dientes, pasta, un preservativo, papel higiénico, lejía, sábanas, manta y toalla)... Un proceso en el que, según apuntan, aunque afrontaron con "cara de resignación", se mostraron en todo momento "extremadamente amables y colaboradores".

Esta mañana, los exmilitantes socialistas se han despertado en torno a las 07:30 horas y, tras el primer recuento en prisión, han desayunado sobre las 08:00 de la mañana. Todo ello mientras está previsto que durante la jornada de hoy tengan una entrevista con los educadores y trabajadores sociales, en un procedimiento habitual.

De esta manera, ambos políticos permanecerán en el módulo de ingresos previsiblemente hasta hoy, cuando casi con total seguridad serán trasladados al Módulo 13, el mismo en el que estuvo el último secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, hasta el jueves de la semana pasada, cuando salió en librtad provisional.