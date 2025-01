Koldo enganchó la luz y el agua del chalet de Abalos antes de la orden de desahucio

El chalet de La Alcaidesa (Cádiz) de la trama Koldo siempre ha sido uno de los puntos más polémicos de la investigación de la Guardia Civil. La empresaria Carmen Pano ofreció más detalles del mismo en su declaración ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). Uno de ellos fue que el ex asesor de José Luis Ábalos practicó enganches ilegales a los suministros de luz y agua antes de recibir la orden de desahucio de la vivienda, según los documentos a los que ha tenido acceso LA RAZÓN.

La empresaria, que fue detenida en el marco de la trama de los hidrocarburos, proporcionó información clave sobre la investigación del caso de las mascarillas. Punto por punto fue detallando cómo se gestó la adquisición del chalet de La Alcaidesa que fue comprado por la sociedad 'Have Got Time', en la que figuraba su hija Leonor por orden de Claudio Rivas.

La compra del chalet de La Alcaidesa

Según el testimonio de Pano, a finales del mes de mayo de 2021, Claudio Rivas y Víctor de Aldama le dijeron que "tenían que comprar la casa que el ministro quería". El motivo: que no querían quedar mal por las gestiones para obtener la licencia de los hidrocarburos. Por estas circunstancias, tanto la empresaria como su hija viajaron a La Alcaidesa para adquirir la casa que Ábalos presuntamente había elegido.

Ese mismo mes, cuando acudieron a la notaría a firmar los papeles, la empresaria observó que había entre la documentación tres intentos de las escrituras de la casa: el primero de unos venezolanos que ella desconocía y el de una empresa de un socio de Rivas. Confirmada la compra dejó las llaves a Rivas. En junio, Aldama les comunicó que tenían que bajar las llaves y dárselas a los escoltas de la mujer del ministro ya que se iban a alojar próximamente.

"La comitiva de seguridad les pilló dentro de la propiedad y que no fue hasta que salieron cuando entró la familia", describió Pano. El contrato de alquiler de la misma se firmó entre Ábalos y 'Have Got Time' y se contempló una opción de compra. Ábalos, según su testimonio, solo abonó 7.500 euros (a razón de 2.500 al mes). Dos meses de fianza y uno de alquiler.

Sin luz ni agua en una fiesta

Cuando fue cesado Ábalos de su puesto en Transportes, comenzaron las primeras discusiones entre Aldama y Rivas porque éste último se sintió estafado por el exministro. "Pese a todo estuvieron disfrutando de la propiedad hasta septiembre", relató Pano.

La empresaria confesó a la Guardia Civil que un viernes el mes de septiembre recibió en su teléfono móvil, una llamada de Koldo García en la que dijo que se encontraba en la casa de La Alcaidesa con unos amigos y que "tenían un problema muy gordo que tenía que solucionar". "Al parecer habían cortado la luz y el agua de la casa, dado que, según Pano, corría a cargo del inquilino, no debían haber hecho los cambios necesarios y por lo tanto, se la habrían cortado por ese motivo", explicó.

"Dado que la diciente no pudo solucionar nada y tras colgarle, volvió a recibir una llamada de Koldo, el cual le informó, para que supiera que habían hechos unos empalmes para tener luz y lo propio con el agua. Igualmente le dijo que lo dejarían bien cuando se fueran y que, si tenía cualquier problema, que hablara con su hermano Joseba García, pasándole su contacto, el cual estará en uno de sus móviles", recalcó.

Ábalos, el "bicho"

Esta circunstancia fue la gota que colmó el vaso de Claudio Rivas. Este hombre, a través de su abogado, envió al ya es ministro una orden de desahucio para que abandonaran la casa. "Esto se produciría, según recuerda entre finales y principios de 2022", subrayó Pano.

Este final abrupto de la relación se denota en que Rivas llegó a calificar a Ábalos como "el bicho". Ábalos presentó al Tribunal Supremo documentación con la que demostró que pagó tres meses de alquiler a 'Have Got Time'. Firmó el contrato de alquiler el 1 de julio de 2021. Una versión que cuadra con la declaración de Pano.

A pesar de ello, la Guardia Civil localizó "múltiples evidencias" que demuestran que el uso real de ese chalet era del exministro. Es más una de ellas, en su declaración, fue que el exministro confirmó que la vivienda "no se podía realquilar".