El caso Koldo sitúa a Aldama tras el dinero de República Dominicana y apuntala ya el blanqueo

El testimonio de dos testigos del caso Koldo confirma los vínculos de la trama con República Dominicana y el papel de Víctor de Aldama en el presunto desvío de fondos. Las dos personas de su entorno que declararon este miércoles en el Tribunal Supremo avalaron el papel del conseguidor con las gestiones en el Caribe y la entrega de fondos al hermano de Koldo.

Se trata de extremos que vienen a respaldar los mensajes que obran en el sumario de la causa y en los que Aldama dio instrucciones acerca de cómo gestionar los "tickets". En concreto, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contempló en un oficio el análisis de los mensajes interceptados a la trama en octubre de 2021; fecha que coincide con los viajes de Joseba García, hermano de Koldo, al país caribeño.

"Podría mirar los tickets que tenemos en RD el domingo va el hermano de K a ver qué le podemos dar", expuso Aldama en el grupo de Whatsapp que compartía con cuatro socios y que bautizaron como '4 mosqueteros'. Un día después, el 26 de octubre, el empresario volvió a dar órdenes del metálico. "Por favor decidme lo de los tickets que va quien sabéis y ahora si que no quiero líos", expuso.

La sombra del banqueo

Se trata de unos mensajes especialmente relevantes para la UCO por cuanto que apuntaron al presunto desvío de fondos apenas meses después del pelotazo de las mascarillas con el que la empresa clave de la trama se anotó más de 54 millones de euros. Además, los informes desvelaron la existencia de Pronalab, una mercantil dedicada a la venta de material sanitario en la que la Guardia Civil puso el foco ante la sospecha de que se utilizó como laboratorio de blanqueo de dinero.

Aldama pagos en b LR

Todas estas hipótesis quedaron prácticamente avaladas tras la confesión de dos testigos en la parte de la causa que se sigue en el Tribunal Supremo. El magistrado les citó después de escuchar en sede judicial a Joseba García. El hermano de quien fuera asesor de José Luis Ábalos negó que los viajes a República Dominicana que cazó la Guardia Civil fueran para repatriar fondos.

Al contrario, preguntado por ello en su comparecencia el pasado 4 de marzo expuso que viajó dos veces porque le gustaba "el tema de los puros" y porque estaba conociendo a alguien allí. Sin embargo, los agentes mantienen un tesis diferente. Los mensajes incautados evidencian que viajó entre octubre y diciembre de 2021 y que una vez allí recibió dinero en metálico de una mujer llamada Arancha. Ésta actuó por orden de Javier Serrano, socio de Aldama.

Apuntan a Aldama

Los Whatsapps no dejan lugar a dudas. En ellos Arancha le emplazó a quedar para darle el dinero. "Bueno, yo me lo hecho al bolso y en algún momento dado nos encontramos, no te preocupes", le dijo al hermano del asesor ministerial. En paralelo, esta mujer envió un audio a Serrano, a quien le dijo: "Hablo ahora con el Joseba este que tengo el dinero".

Tras recoger el metálico, Joseba escribió a su hermano para preguntarle cuánto eran "10 K" al cambio. Éste le respondió que 8.800 euros, en referencia al valor en euros de los billetes recogidos en dólares. Tras informarle de ello, le pidió que borrara el mensaje para no dejar rastro de la conversación. Una vez ya en España, estos fondos se pusieron a disposición de Aldama.

Se trata de piezas de un puzzle que encajan tras la confesión de los dos testigos en sede judicial. En primer lugar, Arancha confirmó que dio dinero a Joseba García. En concreto, dos tandas de 10.000 dólares cada una. La testigo dijo que trabajaba en República Dominicana para Pronalab, que conocía a Aldama y que el efectivo que entregó salió de la caja de esta empresa.

El 'laboratorio' de Pronalab

"Yo llegué a la isla porque me contrató Serrano. Mi labor allí era gestionar las clínicas", dijo. Según relató, entre sus labores estaba también la de ingresar el efectivo que recibía de los clientes en el banco. Sin embargo, y siguiendo órdenes de sus superiores, otras veces les daba a ellos directamente el efectivo, sobre todo cuando se trataba de euros. "En las clínicas me encontraba mucho dinero", apostillo.

Por su parte, Serrano -que está investigado en la causa principal de Koldo en la Audiencia Nacional- también apuntó a Aldama. Dijo que Pronalab era un negocio de varios socios y que él dio orden a Arancha de entregar el metálico al hermano de Koldo García, siguiendo instrucciones del propio Aldama. "Me pidió que si había dinero de caja allí se lo entregara a este señor", expuso.

Estas dos confesiones dan fuerza a los informes policiales de la UCO que desvelan las órdenes de Aldama coincidiendo en tiempo con los viajes de Joseba. Es más, tras su retorno a España, Aldama y sus interlocutores confirmaron que el viaje había ido bien y que se iba a repetir una segunda entrega. "Me imagino que le ha gustado el país", dijo uno de los miembros del chat.