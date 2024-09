Abascal avisa al PP de que "pierda toda esperanza" si piensa que por su "cara bonita" les aprobarán cualquier cosa

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este lunes a los presidentes autonómicos y alcaldes del PP que su partido no aceptará "chantajes" y que no les aprobará sus presupuestos "por su cara bonita".

En declaraciones en el Congreso, tras reunirse con el opositor venezolano Edmundo González, Abascal ha subrayado que, tras la salida de Vox de los gobiernos autonómicos del PP, se ha visto que algunas de las medidas que pactaron "han quedado frustradas", como la ley de concordia de Castilla y León, algunos cambios lingüísticos en Baleares o el recorte de subvenciones a sindicatos.

Según ha remarcado, Vox no va a ser "victima de ningún chantaje" y no se siente "obligado" a "votar cualquier cosa". "El PP no ha entendido que Vox es un partido independiente que no obedece a intereses espurios ni a otro partido --ha afirmado--. Si piensa que por su cara bonita tenemos que apoyar cualquier cosa (...), que pierda toda esperanza".

De hecho, los dos grandes partidos de la oposición han vuelto a protagonizar un enfrentamiento en redes sociales a cuenta de un nombramiento en el Parlamento Europeo. Los eurodiputados Jorge Buxadé y Hermann Tertsch se quejan de que el segundo se va a quedar sin la vicepresidencia de EuroLat, la delegación de Estrasburgo con América Latina, porque el PP Europeo mantiene el acuerdo con socialistas, liberales y verdes de excluir de los cargos al grupo Patriotas que lidera el húngaro Víktor Orban y del que ahora forma parte Vox. Para los de Abascal se trata de un "escándalo mayúsculo" porque el puesto en liza va a acabar en manos del grupo de La Izquierda y hacen responsable al PP español. "Un día apoyando al pueblo venezolano y otro del lado de los socios régimen de Maduro -escribió Abascal en X-.