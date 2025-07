¿Qué extranjeros quiere Vox expulsar de España?: el perfil de los ocho millones de inmigrantes señalados

Vox ha vuelto a agitar el escenario político después de que haya puesto el foco en los ocho millones de inmigrantes y sus descendientes que, como recordó el líder de la formación verde, Santiago Abascal, viven actualmente en España.

Durante la mañana de ayer, la diputada y portavoz de emergencia demográfica de Vox, Rocío de Meer, planteó en una rueda de prensa que la formación de Abascal apostaba por una "remigración masiva" de todos aquellos extranjeros que viviesen en España. Las declaraciones se produjeron mientras de Meer denunciaba la violación de una joven de 21 años en Alcalá de Henares a manos, presuntamente, de un inmigrante de origen maliense, según el responsable de Vox de inmigración y seguridad, Samuel Vázquez.

Consideran que el problema reside en el "reemplazo poblacional"

La formación de Abascal considera que el probema actual en España reside en el "reemplazo poblacional" que se ha llevado a cabo en el país y que, según estiman sus cálculos, para 2044 supondrá que en España haya más población inmigrante que autóctona.

Precisamente por este motivo, además de que la formación relaciona el perfil de todos los inmigrantes con uno agresivo/delincuente -aunque los datos prueben lo contrario-, la formación verde quiere promover la repatriación de aproximadamente ocho millones de inmigrantes en España, aunque en ningún momento Vox ha ofrecido una cifra oficial.

El perfil de los inmigrantes que Vox quiere expulsar de España

Según las declaraciones de la propia Rocío de Meer ayer durante la rueda de prensa desde la sede del partido, Vox quiere expulsar de España a todos aquellos inmigrantes ilegales "que no se adapten a las costumbres" españolas y que, además, delincan en el país. No obstante, por si fuera poco, también incluyen en el saco a la "segunda generación" de estos, es decir, a los hijos nacidos en España, aunque posean la nacionalidad.

"Es tremendamente difícil que estas personas puedan adaptarse a nuestros usos y costumbres", reconoció Meer, que añadió que estas personas "han protagonizado escenas de inseguridad en nuestros barrios, tendrán que volver a sus países".

Sin embargo, tras la polémica surgida ayer, el líder de Vox ha argumentado en su perfil de X que ellos no han dicho el número de inmigrantes a deportar "porque no lo sabemos". Eso sí, ha confirmado que Vox expulsará -si es que llegan al Gobierno- a todos aquellos inmigrantes "que hayan venido a delinquir", "que pretendan imponer una religión extraña", "que maltraten o menosprecien a las mujeres", "que hayan venido a vivir del esfuerzo de los demás" y, cómo no, a todos los Menores Extranjeros No Acompañados, porque "tienen que estar con sus padres".

"No sabemos cuántos son. Cuando lleguemos al gobierno lo sabremos. Y se irán todos. Y los primeros en celebrarlo junto a los españoles serán los inmigrantes legales, los que cumplen las normas y respetan al país que les acoge", ha rematado Abascal en su mensaje.