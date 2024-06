Abascal denunciará a Sánchez ante la Junta Electoral por pedir hoy el voto "contra otros partidos"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha denunciado este domingo el mitin pronunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez en el día de la jornada electoral un gesto que, apuntó, evidencia que "estamos ante un autócrata que no conoce límites" ya que no se ha ceñido a animar a la participación sino que el jefe del Ejecutivo animó a votar contra lo que llama una "ola reaccionaria" y a votar contra otros partidos. Ante lo ocurrido, Abascal, ha asegurado que su partido pondrá en conocimiento de la Junta Electoral Central (JEC) las palabras de Sánchez. "Lo que tiene que saber Pedro Sánchez es que si él no respeta las leyes no puede pretender que los demás las respetemos. No se puede aplicar las leyes a los ciudadanos y después no aplicarlos ellos; pero es lo que hemos visto los últimos meses con la aplicación de la ley de amnistía a sus cómplices de investidura. La ley ya solo es para los cómplices de Sánchez y en cambio para los ciudadanos todo el peso de la ley", criticó.

Además, Abascal advirtió de que "yo no puedo en el día de hoy animar a votar contra la corrupción, contra los que han arruinado el campo, la industria, los que han traído inseguridad a las calles y han hecho aumentar el número de violaciones" por lo que instó a los españoles a que se movilicen y haya una participación masiva en un "día importantísimo", voten lo que voten.

Sabe que son unas elecciones que los españoles no suele ver como importantes y siempre hay una baja participación por lo que insistió en animar a la gente para que acuda a votar porque, dijo, "sí es importante y sí es decisivo" por lo que implica la representación en el Parlamento Europeo.