Abascal despeja las dudas tras la ronda de consultas con el Rey: apoyará una investidura de Feijóo

Santiago Abascal ha despejado la duda tras varios días dejando en el aire el apoyo de Vox a una investidura de Alberto Núñez Feijóo y, finalmente, los 33 parlamentarios del partido ultraconservador respaldarán al líder popular. Eso sí, Abascal ha condicionado ese apoyo a que el PP no colabore "de ninguna forma" en un "cordón sanitario" a Vox después de que el partido ultraconservador se quedara fuera del reparto de puestos en la Mesa del Congreso porque no hubo acuerdo entre las dos formaciones. Esa circunstancia, que se dio el pasado jueves, dejó las relaciones entre PP y Vox muy deterioradas, pero parece que Abascal ha reculado y ha evitado dinamitar los puentes con los populares.

"He trasladado a Su Majestad el Rey nuestra disposición a apoyar una investidura del señor Feijóo, condicionada a que el Partido Popular no colabore de ninguna forma, ni por acción ni por omisión, en el cordón sanitario que se pretende levantar contra Vox", ha señalado Abascal, en una comparecencia sin preguntas en el Congreso y con algo de retraso. Abascal ha concretado que el rechazo "explícito" del PP a colaborar en el aislamiento de Vox debe concretarse en "una muestra inequívoca de respeto" a sus votantes porque, a su juicio, "no entienden" que se hayan quedado fuera de la Mesa del Congreso; en que se ponga "en valor públicamente los acuerdos entre el Partido Popular y VOX en cinco autonomías y en más de 100 ayuntamientos, desautorizando a quienes los atacan ni los cuestionan permanentemente"; en que se recupere "la neutralidad de las instituciones y la normalidad democrática"; y, en un "compromiso para acabar con la pretensión de algunas minorías de imponer un apartheid a 3 millones de españoles y a la tercera fuerza política de España".

En este sentido, además de la formación de la Mesa del Congreso compuesta por nueve miembros (cuatro del PP y cinco de la izquierda), ahora quedan aún puestos en el Congreso por repartirse, como la configuración de las comisiones, donde Vox también aspira previsiblemente a formar parte de las Mesas.

Además, según ha explicado Abascal, ha trasladado al Jefe del Estado la preocupación por las "amenazas tan graves" que suponen para la "unidad" de España y la "convivencia" que se pueda dar un pacto entre el PSOE y los partidos independentistas. Asimismo, ha advertido de que el "golpe de Estado" perpetrado en Cataluña en octubre de 2017 puede quedar "impune" si hay acuerdo entre Sánchez y Junts y ERC.

Con los votos de UPN y Coalición Canaria ya asegurados, Feijóo estaba a la espera de qué hacía Vox. Ahora mismo, el candidato popular ya tiene garantizados 139 apoyos para la investidura, que se suman a los 33 parlamentarios del partido ultraconservador, por lo que llegaría a los 172. De esta manera, actualmente, Feijóo cuenta con más apoyos asegurados que Sánchez y se queda a tan solo cuatro votos de la mayoría absoluta.

Feijóo se reúne este martes con el Rey Felipe VI por la tarde y, tras la conclusión de la ronda de consultas, el Monarca decidirá a quién propone para intentar la investidura. El candidato popular tiene la voluntad de ir a la investidura y el primer debate podría celebrarse la semana que viene.