Abascal pide la dimisión de Sánchez por “estafar a los españoles”

Un día después de que PSOE y Unidas Podemos hayan firmado un principio de acuerdo para formar un gobierno de coalición para desencallar la situación política, el presidente de Vox ha comparecido para valorar el preacuerdo entre ambos partidos. Santiago Abascal ha sido muy duro y directo contra Pedro Sánchez al que ha acusado de “no tener escrúpulos” y de ser un “estafador profesional”. A su juicio, si el presidente del Gobierno en funciones tuviera “más dignidad” debería dimitir y abandonar la política por “estafar” a los españoles y cometer un “fraude electoral” al pactar con Pablo Iglesias.

En rueda de prensa desde el Congreso de los Diputados, Abascal ha asegurado que “el autoproclamado candidato a la presidencia del Gobierno, porque ni siquiera está propuesto por el Rey, ni tiene palabra ni vergüenza, ni escrúpulos, ni principios. Ha actuado como un estafador profesional ante la opinión pública no pactaría con Podemos ni con los separatistas".

Para Vox, el preacuerdo entre PSOE y Podemos es una “mala noticia para España” porque este pacto “significa que España va camino de la Venezuela de Chávez, de la pobreza y de la cartilla de racionamiento”. Según ha explicado, el pacto “determinará la destrucción de la clase media, la clase emprendedora, la restauración del odio y la división entre los españoles”.

Abascal ha reiterado en varias ocasiones que “si el señor Sánchez tuviese la mínima dignidad debería presentar su dimisión y anunciar su salida de la vida pública”.

Respecto a la situación en la frontera de La Junquera, donde hay convocadas protestas contra la sentencia del “procés”, Abascal ha acusado a Sánchez de haber ordenado la retirada de la Guardia Civil y ha exigido que “no se escatimen medios” para restablecer el orden. No ha descartado solicitar la intervención del Ejército si no basta con la presencia y actuación de las Fuerzas de Seguridad, informa Efe. "El Estado tiene muchísimos instrumentos, no hay que escatimar ningún esfuerzo", ha subrayado cuando se le ha preguntado si habría que recurrir a las Fuerzas Armadas. Pero ha rehusado expresamente dar "un titular" sobre este extremo, incidiendo en que "bastaría con que no se pidiera a la Guardia Civil que se retire" como, según apunta, se hizo este martes. A su juicio, primero hay que intentar restablecer el orden en el paso fronterizo con la Benemérita, la Policía y los Mossos d'Esquadra. "Y, si no es posible, habrá que intentarlo de la manera que sea", ha apostillado.

En este contexto, ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que, en lugar de impedir trabajar a la Guardia Civil, ponga en marcha medidas para acabar con los cortes de carreteras que están "secuestrando a los catalanes" y costando "miles de millones" no sólo a la economía de esta comunidad sino a la del Levante y, en definitiva, a la de toda España.