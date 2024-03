Los abogados mutualistas rechazan la limitada pasarela al RETA que planea el Gobierno: "Aberración"

El primer y único sindicato de abogados de nuestro país, Venia, rechaza frontalmente las dos principales reformas que prevé ejecutar el Gobierno para dar una solución a los miles de afectados por Mutualidad que piden una pasarela al Régimen de Autónomos (RETA) para lograr al menos la pensión mínima.

El pasado 7 de marzo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció durante la comisión del ramo en el Senado que planean introducir vía reforma de la Ley General de la Seguridad Social una pasarela al RETA exclusiva para los mutualistas anteriores a 1996 y que sufran actualmente una situación de "vulnerabilidad".

Este grupo de veteranos abogados mutualistas podrían trasladar sus cotizaciones a la Seguridad Social. Un segundo desarrollo en forma de reglamento vendría a regular las condiciones en que se realizaría y el procedimiento a seguir.

Saiz justificó la limitación del derecho a poder acogerse a la histórica reivindicación para este grupo de veteranos profesionales que, según considera, son los únicos que no tuvieron la opción cuando se colegiaron de optar por ser autónomos.

Este reducido grupo de compañeros podrían así pasar el dinero que han ido acumulando durante su carrera profesional en el fondo de Mutualidad al RETA en forma de tiempo cotizado calculado con base mínima. Una transferencia que saldrá de Mutualidad y llegará a la Tesorería General de la Seguridad Social.

Como segunda medida en este sentido, la ministra socialista adelantó que prevén incrementar "progresivamente" el importe de las cuotas de mutualidad desde el 80% actual del equivalente a lo que se pagaría en el régimen especial de autónomos hasta el 100%.

Eso sí, se deduce por las omisiones de la ministra al explicar la medida, que los mutualistas seguirían recibiendo únicamente el 60% de las prestaciones a las que tiene derecho cualquier ciudadano en la sanidad pública.

La letrada María José Almodóvar Melendo, miembro del equipo que ha formado Venia para estudiar en profundidad el problema de los mutualistas, explica a LA RAZÓN que esta idea del Gobierno supondría una doble penalización para los profesionales porque supone obligar a los mutualistas a pagar más aún cada mes sin recibir ninguna prestación adicional a cambio.

Una "aberración", asegura, que en un Estado social y de derecho "se permita que un grupo de ciudadanossolo puedan acceder al 60% de los servicios que ofrece al resto de la sociedad el sistema sanitario de salud".

Además, denuncia esta profesional de la leyes con más de 33 años de ejercicio a sus espaldas, la ley actual no exige que Mutualidad pruebe ante el Estado que cumple con las ajustadas prestaciones sanitarias que dan a los profesionales. El control, advierte que, por tanto, es nulo.

También señala lo "ofensivo" que resulta que se le exija ser vulnerable a un trabajador que ha pagado toda su carrera profesional a Mutualidad para poder acogerse a la pasarela al RETA. "Está diciendo que para tener derecho a una pensión digna tienes que ser vulnerable después de 30 o 40 años trabajando religiosamente", lamenta Almodóvar en conversación con este diario.

La ministra socialista, apunta, no ha determinado la ministra qué es para la Administración la vulnerabilidad y qué justifica que haga falta ser vulnerable para tener derecho a pasarse al régimen de autónomo. "Rechazamos las dos medidas. Queremos que se acabe este sistema anacrónico", afirma de una forma meridianamente clara.

Hay que tener en cuenta, tal y como explica esta letrada con despacho profesional en La Coruña, que en un sistema de capitalización como es desde 2005 el de Mutualidad el dinero que hay es el que han ido aportado los afiliados, al contrario de lo que ocurre en una hucha común como es la de pensiones de la Seguridad Social en la que entran fondos de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Un pensionista recibe de media 1,74 euros por cada euro que ha aportado durante su vida laboral, según la estimación presentada en 2020 por el Banco de España. Lo que significa que acaba percibiendo más de lo que ha pagado a la Seguridad Social, lo opuesto a lo que sufren los letrados que decidieron ser mutualistas.

La depreciación, la inflación y el pago de las prestaciones a las que se vayan acogiendo los abogados mutualistas explica que en las previsiones que les entregan periódicamente sobre la renta vital que recibirán cuando se retiren se vaya reduciendo la cifra cuanto más se van acercando a la edad de jubilación. ·Baja la rentabilidad y pierdes euros de tu renta todos los años·, explica.

Por todo ello, como la complicada situación a la que se enfrentan miles de ellos no parece que vaya a remediarse pronto, avisan desde Venia que no van a rendirse y seguirán luchando hasta cuando sea necesario para lograr una pasarela al RETA que se ajusta y para todos. "No tenemos nada que perder, es eso o una jubilación misera", denuncia esta abogada.