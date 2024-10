El PP acusa al Gobierno de convertir el mercado de la vivienda en "una bonoloto”

El diputado del PP, Sergio Sayas, fue el encargado de dar la réplica a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, y tildó de “decepcionante” su intervención porque, aseguró que parecía que está buscando un puesto fuera de España.

Y es que la bancada de los populares esperaba saber qué piensa hacer en materia de vivienda pero “no hemos escuchado nada nuevo porque no tienen nada que ofrecer” al tiempo de que consideran "vacío, humo y la nada” lo que ofrece el Gobierno en materia de vivienda. “Eslogan, política de postureo. Son tan expertos en generar expectativas como incompetentes en gestión”, le espetó Sayas.

El diputado del PP aseguró que desde que Sánchez es el presidente del Gobierno la vivienda ha pasado a ser el tercer problema. “¡Hágaselo mirar!”. Le reprochó el balance “desolador” y que los propios socios se manifiesten también contra el Ejecutivo “como si no se hubieran dado cuenta que forman parte del Gobierno”. Cargó también contra Sumar que ahora pide a los ciudadanos ideas sobre vivienda a través de las redes sociales y les aconsejó que “si tienen ideas, llévenlas a un Consejo de Ministro” aunque, se mostró convencido de que los de Yolanda Díaz al final “tragarán”.

Sayas consideró que la ministra de Vivienda para disimular su “incompetencia” lo que hacen es expandir las culpas. “Si no puede hacer nada, ¿por qué tenemos un Ministerio, casi exclusivo, dedicado a la vivienda? El problema no es el Ministerio sino la vivienda. Están haciendo que el acceso a la vivienda sea solo un artículo de lujo para los bolsillos más privilegiados”.

También el diputado popular recriminó el compadreo de los socialistas con la okupación. “Están poniendo puente de plata a la okupación ilegal”, al tiempo que catalogó la ley de vivienda del Gobierno, una norma que no lleva la firma ni del Ejecutivo ni de los socialistas, de “sectaria e intervencionista”. “Es difícil que puedan poner soluciones al problema de la vivienda cuando no entienden el problema”. Por ello, concretó que el problema es “de oferta” algo que, advirtió, se lo ha dicho hasta el Banco de España. “Ustedes no dialogan, imponen; se atrincheran en el error y en la soberbia con la que afrontan los problemas que tienen que ver con el Gobierno. El mercado no lo podemos intervenir. No hay que topar sino construir”, dijo Sayas.

Sayas aseguró que, mientras no se construya vivienda “condenarán a los jóvenes a no tener un proyecto de vida libre”. Recordó que el PP quiere que los jóvenes puedan tener una vida en libertad y puedan comprarse una vivienda. “Han convertido el mercado de vivienda en una bonoloto” recordando así que han ido engordando el número de creación de viviendas, pero “es una estafa piramidal porque la construcción de viviendas es cero”.

También acusó al Gobierno de no cumplir la ley. Indicó que si hay 26 millones de viviendas y el 9% tiene que ser social, son más de dos millones de viviendas. “¿Dónde las va a sacar?” “Son tan incompetentes en materia de vivienda como en despoblación”, ha asegurado el diputado del PP.

Sayas recordó las propuestas de los populares en materia de vivienda que van desde la liberalización de suelo, reducir los plazos para la construcción de vivienda eliminando burocracia y agilizando los trámites administrativos. Para ello apuesta por modificar la ley del suelo para que la administración sea eficaz y no un freno en la rehabilitación de vivienda o en el desarrollo de nuevos proyectos urbanísticos. También ayudas para la compra de vivienda como la exención de impuestos a los jóvenes en los cuatro primeros años o la bonificación del 100% del impuesto de donaciones". Entre las propuestas del PP también está la de luchar contra la okupación algo que ha recordado Sayas. "Hay que garantizar la seguridad jurídica frente a la okupación y la inquiokupación.Es lamentable que estén con los okupas”, dijo y reclamó que permitan sacar adelante la ley de vivienda que impulsa el Partido Popular.