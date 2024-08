IU acusa al juez Peinado de "violar" la sede del Gobierno con la declaración de Sánchez

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha criticado al juez Juan Carlos Peinado por la instrucción que está llevando a cabo contra la mujer de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en negocios

Maíllo ha calificado de "absolutamente ínfame" la investigación judicial del "caso Begoña Gómez" en una reciente entrevista con EP en la que llegó a acusar al juez de haber "violado la sede del poder Ejecutivo" al haber acudido personalmente a La Moncloa a tomar declaración como testigo de los hechos al presidente del Gobierno como pareja que es de la investigada.

Un causa en la que, según IU, el titular está llevando a cambio una investigación "prospectiva", una actuación judicial que está prohibida en nuestro ordenamiento jurídico.

El líder de la coalición de formaciones parte de Sumar ha señalado al sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque, aseguró, están teniendo una "actitud obstruccionista" debido a las resistencia mostradas ante la posibilidad de pactar que el órgano de gobierno de los jueces y el Tribunal Supremo lo presida una mujer patentemente progresista.

Este, para Maíllo, sector "reaccionario" de la magistratura está mandándole el mensaje de que "van a por él" a Pedro Sánchez con los procedimientos judiciales abiertos en contra de su mujer, Begoña Gómez, y su hermano, David Sánchez, al que se investiga por varios delitos en relación a su actividad como trabajador público y su situación fiscal.

Por ello, desde IU, que tiene presencia en el Ejecutivo a través de la ministra de Juventud, Sira Rego, ven con buenos ojos que el presidente del Gobierno haya decidido querellarse –por supuesta prevaricación– contra el juez que investiga a su esposa. "Ha hecho muy bien", en palabras de Maíllo, ya que "su instrucción es un uso espurio de la Justicia con fines políticos" que, aduce, no puede "quedar impune".

Porque, bajo su visión, "estamos normalizando cosas que no son normales", afirmó a la citada agencia, en referencia a que se interrogue a un mandatario "sin evidencia ni pruebas" como parte de la "intervención permanente y cotidiana" de jueces en la política que, según el líder de IU, quiebra la separación de poderes.

"Si hay jueces que se quieren meter en política, que se presenten a las elecciones y cambien las leyes. Lo que no puede ser es no cumplir las leyes que no le gustan y actuar como un agente político", zanjó al respecto en reivindicación de la idea de que el Gobierno tiene que implantar en la legislación la petición de responsabilidad civil contra los jueces.