El PP acusa a Sánchez de buscar la "impunidad" a su corrupción con su reforma legislativa

La reforma legal que propugna el PSOE para la protección de los derechos fundamentales frente al "acoso derivado de acciones judiciales abusivas" busca el archivo de las investigaciones a Begoña Gómez y al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Para el PP no hay duda y así lo ha manifestado su secretaria general, Cuca Gamarra, quien asegura que es "blanco y en botella" y advierte de que se trata de "impunidad a la corrupción de Sánchez". Además, creen que evidencia su "voluntad de perseguir" a quienes denuncian, investigan o informan de la corrupción que puede haber en las filas socialistas. "Esta medida es un paso más en su estrategia de laminar al Poder Judicial, consumando su intención de quitar la instrucción a los jueces para dejarla en manos de la Fiscalía, y sembrando el descrédito sobre todo el Poder Judicial a ojos de la ciudadanía".

Los populares advierten de que el PSOE "no quiere combatir la corrupción" sino que, lo que quiere lograr es la impunidad y con ello "cerrar" todas las causas que le afectan y les acorralan.

Gamarra, ha recordado el motivo por el que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa a través de una moción de censura contra la corrupción donde, tras tocar el poder, lo que ha hecho ha sido primero "cometerla, indultarla o amnistiarla -en referencia a la de sus socios separatistas, aplaudirla" como, explicó, se vio en el último congreso de los socialistas. "Ahora, busca amordazar a los jueces para que no pueda ser investigada" la corrupción.

A Sánchez, desveló la secretaria general del PP, lo que le "obsesiona es que se persiga la corrupción que el PSOE ha cometido y que toda la corrupción que le rodea a él pueda ser bloqueada". Ha incidido en esa "obsesión" que tiene el jefe del Ejecutivo por perseguir a todos los que denuncian los casos de corrupción y ha asegurado que se trata de "una peligrosa deriva en el marco de nuestro Estado de derecho".

Por contra, y ante las palabras de los socialistas que consideran "abusivas" las investigaciones judiciales que les afectan el PP contrataca y recuerda que lo que es "abusivo" es "enchufar a hermanos", en referencia al hermano de Pedro Sánchez, jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz quien está siendo investigado por cinco delitos. Abusivo, es "enriquecer a amigos, los negocios del entorno más próximo del entorno del presidente del Gobierno, como de Begoña Gómez, aprovechando su condición de mujer del presidente y sacar miles de millones de euros en comisiones ilegales por la puerta de atrás" -en referencia al caso mascarillas- apuntó.

A todo ello, recuerdan los populares es a lo que Sánchez busca poner freno. "Hemos visto de todo" que van desde la modificación del Código Penal "a la carta" de los independentistas y, alertó de que "ahora se quiere ir más allá y conseguir a través de la modificación de la acusación popular para que no se actué con la justicia los delitos que afectan a su mujer y su hermano". Además, ha criticado que también supone tener a la Abogacía del Estado querellándose contra los jueces. "Estamos viviendo una absoluta degradación institucional" y el control de la Justicia por parte de Sánchez.

"Sánchez y el PSOE no quieren combatir la corrupción, quieren conseguir la impunidad ante la corrupción que está siendo investigada y juzgada en los tribunales españoles", ha incidido la secretaria general de los populares que avisa de que, de esta manera se sigue cometiendo un "recorte de derechos". Ante ello, ha garantizado que el PP emplearán todos los instrumentos a su alcance para combatirla. Gamarra se pregunta por qué temen tanto a la Justicia y considera que es porque "sus actos no han sido conforme a la legalidad". Para que no haya dudas, apuntó, "no se está hablando en los casos de corrupción de recortes de prensa sino de actuaciones de la Justicia basándose en informes de la Guardia Civil y diligencias judiciales".