El PP acusa a Sánchez de pactar "reventar la caja común para comprar el poder"

El PP ha denominado este miércoles el balance del curso que ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un "no balance" de un "no gobierno".

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que el curso político se inició con la amnistía y termina con el pacto para "reventar la caja común para comprar el poder".

Según ha recordado Gamarra, el curso se inició con Podemos insultando a los jueces mientras que es ahora el Gobierno quién los amedrenta ante las investigaciones a su familia y su partido; con un fiscal general del Estado "cuestionado" y termina con éste "al borde de la imputación" además de un Palacio de La Moncloa que era la residencia del jefe del Ejecutivo y termina convertida en "coworking". En su réplica al "no balance" de Sánchez, ha apuntado también que "se han aprobado menos leyes que expedientes judiciales tiene abiertos para que se investigue la corrupción en su familia, gobierno y partido". En resumen: un curso que termina con más "desigualdad, más corrupción", el "ocaso de un fin de ciclo en el que se encuentra Pedro Sánchez por mucho que se resista a abandonar el poder".

Gamarra ha insistido en que el presidente del Gobierno ha hecho un "no balance", un resumen de legislatura de un presidente que "no gobierna" ya que, en realidad, lo que está es al frente de una "plataforma personalista por mantenerse en el poder, que pagamos día a día con la desigualdad". Por ello, ha considerado que ese es uno de los motivos por el cual "no ha podido dar explicaciones ante los escándalos que le acosan, ni ha podido hablar de un Ejecutivo bloqueado, que ya tiene más votaciones perdidas que ganadas" al tiempo que ha lamentado que tampoco haya hablado del "enorme deterioro" que está provocando en las arcas del Estado con sus cesiones sin fin a los partidos separatistas", con su intento, ahora, de reventar el sistema de la caja común por "su ambición de poder y garantizarse la investidura de Illa al frente de la Generalitat". Y es que, "si compró la investidura con la entrega de la impunidad para conseguir esa investidura, ahora pretende comprar la de Illa con el dinero de todos los españoles".

Sánchez también habló de la economía, pero según los populares, "no es la de la España real, que no viaja en Falcon" por lo que, Gamarra subrayó, "estamos ante la legislatura de la desigualdad" que refleja que cada día "hay más gente en riesgo de pobreza", personas que no llegan a fin de mes "mientras Sánchez dispone de los recursos para protegerse a sí mismo, al precio que sea".

La secretaria general incidió en que esta es la legislatura donde se incrementa la desigualdad, lo que demuestra que "España no va bien".

Y es que los datos reflejan en la finalización del curso político refleja que el 22,7% no puede permitirse un aire acondicionado o no puede salir de vacaciones ni tan siquiera una semana; "una realidad social" que sufre el país frente a "un presidente que solo se interesa por permanecer en La Moncloa", insistió. "Con estos datos no se puede sacar pecho por la realidad social de nuestro país, ni decir que España va como un cohete".

Gamarra ha advertido que, al igual que Pedro Sánchez "engañó" a Junts "o bien le engañaron o se dejó engañar" después de que el principal partido de la oposición advirtiera de que "no podría escapar del Estado de Derecho", ahora, que pretende una investidura de Illa, rompiendo la caja común, también "va a engañar a ERC, aunque puede que ellos estén participando del propio engaño". Sin embargo, aseguró que desde el PP "no dejaremos que se pueda romper el modelo común que nos hemos dado todos, el que está respaldado en el marco de la Constitución, el que están defendiendo todos los presidentes autonómicos" un sistema en el que "somos más los que lo defendemos".

ERC someterá a consulta lo pactado con el PSC en los próximos días, mientras que, la secretaria general del PP apuntó, en contraposición, cómo los socialistas "no se atreven a someterlo a votación en su partido porque no hay nada menos socialista y menos progresista que intentar romper la caja común".

Gamarra indicó que "no solo es el egoísmo de los separatistas sino también de Sánchez" y ha reclamado a los socialistas como Emiliano García-Page -quien ya se ha pronunciado en que no lo aceptará- y otros como Javier Lambán, que "no es suficiente" e instó a sus parlamentarios a que no lo voten cuando llegue al Congreso. "¿Qué harán si esto se somete con reformas legislativas? ¿Qué hará el resto de comunidades autónomas de nuestro país? Sánchez ha dicho que lo defiende con "pasión", sin embargo, "no puede explicárselo a los españoles" porque "no hay nada menos solidario, más injusto y menos desigual", vivamos donde vivamos.

Ante las palabras de Sánchez quien ha asegurado que no admite lecciones de nada, Gamarra ha respondido con que "debería escuchar más a los que le damos lecciones de principios, que son compartidos incluso por los que no nos han votado" y garantizó que el PP seguirá defendiendo esos valores. "No solo es algo que defienda el PP a través de nuestros dirigentes, sino que se las están dando los partidos socialistas entre los distintos territorios de España". Parece claro, dijo que "en el lado del muro de Pedro Sánchez, cada vez hay menos gente". "Sánchez se ha quedado solo como un independentista más y ha convertido al PSOE en el partido de Sánchez".

El PP defiende que aún otra España es posible donde se mantenga la base de la justicia social, la que defienden desde el partido que lidera Feijóo. Acusó al PSOE de que, mientras habla "todos los días de justicia social, es el primero en romperla. El PSOE ya ni es socialista, ni es obrero, ni es español es un partido al servicio de su ambición, solo se importa él y comprará a los independentistas a cualquier precio".

Mientras Sánchez rompe la igualdad, "los gobiernos autonómicos del PP han trabajado para garantizarla lo que define que hay posibilidades y lo defenderemos entre todos". De nuevo, desde el PP han reclamado la Conferencia de Presidentes, la que no quiere convocar Sánchez, lo que ha obligado a los presidentes a recurrir a los tribunales, una denuncia que ya ha admitido a trámite el TS. "Ojalá este no balance sea el último de este no gobierno".

Hemos visto "un presidente que intenta sobrevivir a cualquier precio, entregando la igualad de todos los españoles. Ahora pretende entregar la igualdad de los españoles por la investidura de Illa" porque son el acceso a los servicios públicos los que están en juego.