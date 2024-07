Pedro Sánchez se acoge a su derecho a no declarar, en directo: última hora del caso Begoña Gómez

El abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, ha asegurado al término de la declaración de Pedro Sánchez que el juez "en ningún caso" puede imputar al presidente del Gobierno en la causa en la que investiga a su mujer por un posible tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

El letrado ha afirmado que aunque el instructor es "imprevisible" y no es capaz de anticipar "ningún tipo de pronóstico", "en ningún caso podría ser investigado" porque en su opinión, ha reiterado, "no se está investigando absolutamente nada" en este procedimiento, por lo que "no cabe esa opción".

Camacho ha apuntado que Sánchez estaba "absolutamente tranquilo" y que la comparecencia ha durado apenas dos minutos. El tiempo que Peinado ha tardado -ha explicado- en preguntar a Sánchez si tenía alguna relación personal con alguno de los investigados y contestar el presidente del Gobierno que es esposo de Begoña Gómez. Entonces, el instructor le ha preguntado si se acogía a la dispensa del artículo 416 de la Lecrim y ante si respuesta afirmativa, el magistrado ha puesto punto y final a la comparecencia.

Para el letrado, resultaba "innecesario" tomar declaración a Sánchez y "afectar al funcionamiento de una institución esencial del Estado".