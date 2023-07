Adrían Vázquez: «Sánchez inventará de todo para que no haya ni que juzgar a Puigdemont»

Comanda Ciudadanos, también en Bruselas. Aunque los naranjas no concurrieron a las elecciones generales tras la debacle del 28M sigue reivindicando el centro que, afirma,se hace «más necesario que nunca» tras la cita con las urnas que ha conducido a España al bloqueo. Responsable de la comisión de Asuntos Jurídicos de la Eurocámara ha sufrido «cuatro años de amenazas» por trabajar para lograr retirar la inmunidad a Carles Puigdemont.

¿Cómo valora el resultado del pasado 23J? ¿Lo esperaba?

No tenía una bola de cristal. Además, los medios de comunicación y la demoscópica claramente han jugado un papel muy distorsionador en todo el proceso electoral que es muy preocupante para la calidad democrática. Ha habido una tendencia de medios, a izquierda y derecha de fomentar un bloqueo y otro, algo así como intentar que hubiera una profecía autocumplida, que no ha ocurrido y eso ha polarizado aún más el país. Por tanto, solo hay dos lecturas: bloqueo entre los bloquees y la gobernabilidad del país en unos años críticos para el país, sobre todo porque vamos a dejar de recibir esos fondos europeos y se va a cortar el gasto expansivo y van a empezar los recortes, la crisis intergeneracional entre funcionarios y los que no lo son, entre jubilados y no jubilados. Ha habido una campaña de cero propuestas de uno contra otro y ahora vemos un bloque de la izquierda que solo puede gobernar con los que quieren romper España y un prófugo de la justicia y, la otra parte, es un PP que no se sabe a qué está, no se sabe si Vox es su socio preferente, o si no lo es. Los que han querido matar el centro diciendo que Cs era el culpable,se ha visto que no lo es.

¿Se arrepiente de que Cs no haya concurrido? No, todo lo contrario. En toda la campaña de mayo dijimos que queríamos romper la política de bloques y que donde tuviéramos la llave de gobierno íbamos a gobernar en base a las reformas que necesitaba la ciudadanía y pusimos sobre la mesa los problemas que tienen las familias, la mujer hoy en día, el problema de la jubilación, el de los que no llegan a fin de mes. Pero la polarización de los dos principales partidos, más sus primos extremistas y los medios, lo que han hecho es hundir al centro. Si nos hubiéramos presentado no habríamos sacado ningún resultado y habríamos puesto en peligro el futuro de un centro porque era imposible competir ahí cuando la gente lo que quiere es que no compitas.

¿Si hay repetición electoral se presentarán? Obviamente si hay una repetición electoral tenemos que trabajar para construir un centro que pueda pactar a izquierda a derecha y sacar a España de este bloqueo, aunque sea con cuatro o cinco escaños. Y sabiendo que esos diputados no solo van a velar por los intereses de vascos, catalanes o de un prófugo de la justicia. No queda otra. Es descorazonador ver que tenemos cuatro años de ingobernabilidad por delante. Contemplamos cualquier situación, pero todavía no está clara esa repetición, así que hay que esperar aún. Puigdemont es decisivo para la gobernabilidad de la izquierda. ¿Le ve regresando a España? Cs ha estado muy solo para que se respete la Constitución y para que un prófugo de la Justicia, a quien se le dio el acta de manera fraudulenta y con el apoyo del PSOE, responda de esos delitos y sea juzgado. La justicia Europa nos dio la razón de lo que llevamos diciendo durante varios años y del trabajo que hicimos en la comisión de asuntos jurídicos del Parlamento Europeo y ahora vemos con tristeza que ese trabajo que intentó boicotear el PSOE no vale para nada porque ahora este señor va a decidir otro gobierno. Pero ese es el sistema electoral que tenemos, un bipartidismo que prefiere estar negociando con Junts que con un partido liberal como nosotros. Me entristece profundamente, pero ya no me sorprende.

¿Qué le dicen en el Parlamento Europeo ante este escenario? No entienden nada, se les escapa completamente, pero ellos ya saben lo que representa el fugado Puigdemont y el daño que ha hecho a Europa y no entienden que vaya a decidir el futuro gobierno. Entendemos que con PP no, aunque él ha dicho que «al mejor postor» pero tenemos esta España, todos los que han buscado eliminar el centro, aquí tienen el resultado.

¿Aceptará esperar a un indulto? Porque para esto tendría que ser juzgado ya que la amnistía es contraria a la Constitución.

No sé lo que va a hacer, pero lo que faltaba es que decidiese él si tiene que ser juzgado, que es lo que va a intentar. La fiscalía española había pedido que activara la euroorden y ésta dice clarísimamente que si España pide que se entregue al prófugo de la justicia, tendrán que entregarlo, y Bélgica puede que no lo haga. Ahí veremos si el Gobierno de España denuncia a Bélgica ante la Comisión Europea para iniciar un proceso de sanción. Como va a negociar, ¿qué va a pedir? De todo, y Sánchez se inventará algo para que no haya ni que juzgarlo. Es todo lamentable, pero también es culpa del PP. Si el PP se hubiese ocupado en no matar al centro político, no utilizar a tránsfugas, estaríamos en otra situación.

¿Ve a Sánchez de presidente? Feijóo dice que se va a presentar a la investidura... Feijóo ha basado toda su campaña en derogar el sanchismo y ahora está pidiendo que el PSOE le deje gobernar, ¿para derogar el sanchismo? ¿Es eso serio? Me parece cinismo. Si entiende que no va a sumar, porque solo suma con Vox pues que diga que es su socio prioritario.

¿Hay voluntad para un cambio en la ley electoral? El sistema hace que un partido con el 1,3% del voto tengo 5 escaños y sean los nacionalistas quienes vayan a decidir el gobierno de España. Pero al bipartidismo les favorece. Solo hay que ver a qué partidos les ha costado sacar más escaños que son a Vox y a Sumar, que son partidos intermedios; el doble de lo que le ha costado al PP, al PSOE, al PNV... Y a Cs le costaría aún más, hasta cuatro veces más que lo que le ha costado a EH Bildu.