Cs renuncia a concurrir a las elecciones generales del 23 de julio

Ciudadanos no se presentará a las elecciones generales del próximo 23 de julio. Lo adelantaba VozPópuli una hora antes de que se reuniera el Comité Ejecutivo a debatirlo. Sin embargo, el secretario general del partido, Adrián Vázquez se apresuró a desmentir que la decisión ya estuviera tomada ya que, apuntaba a través de un tuit, "No hay ninguna decisión tomada" porque "única y exclusivamente" puede ser tomada por el Comité Nacional que aún no se había reunido. Sin embargo, tras el debate decidieron lo que no concurrirán.

Finalmente el Comité Ejecutivo, decidió que los naranjas no concurran para así evitar otro batacazo electoral tras los comicios del 28-M y mira su futuro con más prudencia y marcándose otro objetivo: las elecciones europeas de 2024.

El adelanto electoral que anunció ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez no les ha dejado capacidad de maniobra tras haber quedado borrados del mapa territorial al no conseguir entrar en ningún parlamento autonómico. Además, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ya lanzó ayer un mensaje directo a las filas naranjas donde les llamó a "reflexionar" sobre su "utilidad" para el cambio. Y es que en varios territorios donde se presentaron y no consiguieron sacar representación es "donde el PP no ha sacado la mayoría absoluta". Y, según dejó ver Feijóo no habrá más fichajes naranjas. Apuntó que ya contactaron con los que creían que podrían aportar en sus listas y ya se les incluyó antes de las elecciones, "sin trampa ni cartón" y, "los que no se han incorporado es porque no lo consideraron o no se lo hemos ofrecido". Feijóo agradeció que no se presenten.

Vázquez era uno de los que se ha mantenido con la moral más alta de posibilidades de sacar a flote el partido mirando al partido liberal alemán quien también desapareció del Parlamento y terminó en un gobierno. Mantenía que tras el 28-M el partido no iba "a caer" y que querían seguir hasta las generales pero el adelanto electoral para el 23 de julio les cogió sin posibilidades. En rueda de prensa Vázquez destacó que no muere el partido sino que se abre un periodo de "rearme" para poder concurrir más adelante a próximo retos intelectuales. "Los liberales somos muy tozudos y aquí estaremos" para continuar en próximos comicios. Aseguran que "no se van a rendir" y se ven como los únicos representantes de los liberales.

El secretario general del partido y la portavoz, Patricia Guasp fueron de los primeros en llegar a esta reunión y durante la mañana entraron para participar de forma presencial la ya exvicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; el procurador de Ciudadanos en Castilla y León, Francisco Igea; el líder del partido en Cataluña, Carlos Carrizosa, y el diputado del Parlamento catalán Nacho Martín Blanco. A su llegada, Villacís decidió por "respeto" a sus compañeros no expresar cuál es su postura al respecto y apuntó que primero hay que "deliberar" y después "decidir". Por su parte, Igea fue más rotundo al decir que si Ciudadanos apuesta por no concurrir en estas elecciones "sería reconocer que este partido no es viable", como por ahora, así ha sido.