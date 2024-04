El PP agita la campaña del 12-M: llamará a comparecer a Salvador Illa en el Senado por el "caso Koldo"

La antesala (precampaña y campaña) de las elecciones del 12 de mayo en Cataluña va a estar marcada también por lo que ocurra en Madrid: Carmen Fúnez, vicesecretaria de Organización del PP, ha asegurado este sábado en Barcelona que van a llamar a comparecer a Salvador Illa en la Comisión de Investigación creada para investigar la supuesta trama de corrupción bautizada como "caso Koldo". "Queremos llegar a conocer toda la verdad afecte a quien afecte", ha señalado Fúnez, quien ha definido a Illa como candidato "sanchista" y ha asegurado que "no tiene escapatoria".

Este lunes, en el Senado, se decidirá a quién se cita en la Comisión de Investigación del "caso Koldo" y el PP, al tener mayoría absoluta, podrá incorporar sin problemas a Illa en la lista de citados.

Illa fue ministro de Sanidad durante la pandemia y eso hace que los partidos le sitúen en el punto de mira por el "caso Koldo": en este sentido, tanto el PP como Junts tienen intención de citarle en Comisión de Investigación para que dé explicaciones. Ambas formaciones tratan de rentabilizar electoralmente este supuesto caso de corrupción porque los populares pueden acabar de arañar votantes descontentos a los socialistas mientras que los posconvergentes quieren aprovechar la figura al alza de Illa para tratar de situar la campaña electoral como un cuerpo a cuerpo entre el líder del PSC y un Carles Puigdemont que genera dudas en las encuestas.

Fúnez ha estado este sábado en Barcelona en el primer acto de campaña tras darse a conocer a los miembros de las listas electorales del PP, los candidatos que acompañarán a Alejandro Fernández. El líder de los populares catalanes ha reivindicado que su lista es "la mejor de las candidaturas" y la ha contrapuesto a la de Junts, cuya "propuesta más notable es el cambio de domicilio" de su líder tras darse a conocer que Puigdemont se ha trasladado al sur de Francia, y a la de ERC de Pere Aragonès porque es "el no a todo".

Fernández ha subrayado que la candidatura del PP incluye a alcaldes (como Manu Reyes, de Castelldefels), concejales de gobierno (como Rosa del Amo, teniente de alcalde de Badalona), diputados de larga trayectoria y "conocedores de la administración" (como Santi Rodríguez o Montse Berenguer, funcionaria del Cuerpo Superior de la Generalitat) y hombres y mujeres emprendedores y empresarios.

El candidato popular ha remarcado los principales ejes de su programa electoral, que pasan por algunas de las preocupaciones más destacables, como la seguridad ciudadana, la defensa de la propiedad privada frente a la "okupación", la calidad educativa tras los malos resultados de Cataluña o el crecimiento económico frente a "aquellos que consideran que hay que masacrar a impuestos". "Sí al mundo rural, a los agricultores y ganaderos frente a aquellos que machacan a tasas", ha añadido. "Nosotros decimos 'no' a proyectos que dividen, por eso no al proceso y no a la amnistía", ha zanjado el candidato de los populares, que aspira a superar la decena de diputados y ser decisivo en el Parlament.