Agricultores queman muñecos con la cara de Sánchez y de Planas: ¿Habrá nueva denuncia por delito odio?

Durante las protestas de esta mañana frente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en la que el sector del campo reclamaba mejoras en las normativas que afectan a sus trabajos, algunos manifestantes han prendido fuego a muñecos que tenían pegada imágenes con la cara del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de agricultura, Luis Planas.

Cómo ha transcurrido la protesta

La manifestación ha reunido a más de 30.000 manifestantes y un centenar de tractores, según los fatos de las asociaciones agrícolas que la convocaban, ASAJA, COAJ y UPA. La Delegación del Gobierno, sin embargo, apuntaba a que el número no ha sobrepasado los 4.000. La protesta comenzó frente a las puertas del Ministerio de Agricultura con representantes de los sectores ganadero, agrícola y pesquero reclamando soluciones urgentes como la flexibilización de la burocracia de la PAC, el mejor funcionamiento de la Ley de la Cadena Agroalimentaria y un plan de choque con medidas concretas para el campo.

Durante la concentración, se pudieron ver pancartas con lemas como "Si el campo no produce, la ciudad no come", "Exigimos precios rentables y normas flexibles", "Nuestro fin será vuestra hambre, defiende tu alimentación", "Mi ruina es tu hambre", "Sin agua no hay campo" o "Necesitamos seguros agrarios que cubran los costes de producción". El lema principal era "El campo exige apoyo, respeto y reconocimiento". A modo de queja, muchos durante toda la marcha se han hecho sonar cencerros y el claxon de los tractores.

La movilización se ha desarrollado en un ambiente reivindicativo y sin incidentes, con una marcha que comenzó en el Ministerio de Agricultura y recorrió el el Paseo del Prado, Recoletos y el Paseo de la Castellana, hasta llegar a la Oficina de la Comisión Europea en Madrid. La elección de este día y esta ubicación para finalizar el recorrido proviene de que hoy lunes tiene lugar una reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea (UE), en Bruselas y la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), en Abu Dabi.

La quema de los muñecos

Según ha informado EuropaPress, durante la última parte de la concentración del campo, a las puertas de la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, algunos agricultores y ganaderos ajenos a las organizaciones agrarias convocantes, han prendido fuego a dos muñecos que tenían fotografías con las caras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro de Agricultura, Luis Planas, al tiempo que lanzaban gritos de "Vete a Marruecos, Pedro Sánchez" y "El campo unido jamás será vencido".

Una acción de protesta parecida se dio la pasada Nochevieja cuando, durante unas protestas en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, unos manifestantes mostraron un muñeco con la cara de Pedro Sánchez y lo apalearon entre expresiones como "Pedro Sánchez hijo de puta" o "Socialistas, puteros y machistas". Por su parte, el PSOE interpuso una denuncia por delito de odio, aunque la causa ya ha sido archivada por la justicia. La titular del Juzgado de Instrucción 26, la jueza Concepción Jerez, argumentando que las expresiones e insultos vertidos ese día "no constituyen incitación al odio ni al presidente del Gobierno" ni al PSOE y "por tanto, no deben ser perseguidas" por la Justicia.

Algunos expertos aclararon ya a este periódico que solo es posible apreciar el delito de incitación al odio cuando la actuación se dirige a una minoría protegida en situación de vulnerabilidad, por ejemplo, cuando una persona pertenece a un grupo discriminado por motivos raciales, religiosos o de orientación sexual. En este sentido, según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, señalaron que el presidente del Gobierno no pertenece a estos grupos, sino a una institución del Estado.

Cabe preguntarse ahora si la quema de los dos muñecos esta mañana durante las protestas del campo serán también denunciadas o no por delitos de odio por parte de Pedro Sánchez o de Luis Planas.