Albares advierte de que el acuerdo sobre Gibraltar no se entiende sin el acercamiento de Reino Unido a la UE

El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, afirmó este lunes que España no entendería un acercamiento de la Unión Europea al Reino Unido si Londres no acepta "ya" un acuerdo sobre Gibraltar. "No existe ningún motivo para que el Reino Unido no de ya su sí a este acuerdo. Sin ese sí lo que vemos es que no comprenderíamos un acercamiento a la Unión Europea cuando no se acepta un acuerdo que es respetuoso con el acervo de la Unión Europea en el espacio Schengen y la Unión Aduanera", dijo Albares a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores de la Unión Europea.

En esa reunión, a la que asiste hoy el ministro británico de Exteriores, David Lammy, Albares va a trasladar que "España quiere una relación tan estrecha como sea posible con el Reino Unido", pero que es importante que, "de una vez por todas, el Reino Unido dé el sí" al acuerdo sobre el Peñón que España ha puesto sobre la mesa.

Ese acuerdo sobre la relación con Gibraltar tras el Brexit propuesto por las autoridades españolas es "generoso, equilibrado, bueno para todas las partes", aseguró el jefe de la diplomacia española. "Ese acuerdo es para España una parte del acuerdo de retirada. Es una parte muy importante", recalcó Albares, y así -dijo- se lo recordará hoy a Lammy y a sus veintiséis colegas comunitarios.

El ministro insistió en que "España tiene ya desde hace muchos, muchos meses un acuerdo equilibrado, generoso, que es respetuoso con el acervo de la Unión Europea, como no puede ser de otra manera, y que garantiza la libertad de circulación de personas y la libertad de circulación de mercancías".

Y recordó que "España es el país de la Unión Europea con la mayor colonia de ciudadanos británicos perfectamente integrados entre nosotros y tenemos una enorme conectividad, inversiones cruzadas". Por lo que, insistió, "evidentemente hay que resolver esta situación en relación con Gibraltar".

Reino Unido, "aliado indispensable"

Así, una vez resulta esa cuestión, Albares dejó claro que España quiere "la relación más estrecha posible entre el Reino Unido y la Unión Europea". En este sentido, manifestó que "el Reino Unido sigue siendo un aliado indispensable para la seguridad europea y la seguridad euroatlántica, y que hay muchísimos campos en los que podemos avanzar".

"En este momento histórico que marca nuestro reinicio con la UE, estoy encantado de hablar con 27 Estados miembros y sus ministros de Asuntos Exteriores sobre importantes cuestiones de seguridad europea", dijo por su parte el ministro británico de Exteriores al llegar esta mañana al consejo de Exteriores de la UE, donde se iba a reunir primero con el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell.

Lammy afirmó que la seguridad entre el Reino Unido y Europa "es indivisible". "En estos momentos, ya se trate de la agresión de Rusia en Ucrania, de los tremendos problemas y conflictos en Oriente Próximo o de asuntos globales y geopolíticos más en general, es enormemente importante que el Reino Unido y Europa se mantengan firmes y claros", concluyó Lammy, quien tendrá un almuerzo de trabajo con los Veintisiete hoy.

Se trata de la primera participación de un ministro británico en una de estas reuniones de la UE desde que se materializó el Brexit.

EFE