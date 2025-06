Aldama amenaza a Sánchez con más revelaciones: "Debe convocar elecciones"

Víctor de Aldama amenaza al presidente del Gobierno Pedro Sánchez con nuevas revelaciones comprometedoras. El empresario ha exigido al líder del Ejecutivo que convoque elecciones cuanto antes porque seguirán saliendo informaciones que afectan a su entorno. Los audios de Leire Díez o los viajes a República Dominicana han sido dos de los puntos que cercan al PSOE.

Aldama se ha mostrado contundente este lunes en una entrevista en la Cadena Cope. El empresario fue protagonista de la semana pasada al irrumpir en la rueda de prensa de Leire Díez, que ha sido considerada por muchos como la "fontanera" del PSOE. "Leire Díez se cree que está por encima del bien y del mal", ha criticado el conseguidor.

Al ser preguntado por las grabaciones, Aldama ha advertido que saldrán más "grabaciones comprometedoras". "Uno de los empresarios diciéndole que si Pedro está enterado... ella le dice que sí. Este empresario le insiste. Y Leire dice que el presidente está enterado de todo. Es muy grave. Esta señora ha estado moviéndose para involucrar a la UCO y conseguir pruebas falsas y que testificaran sobre el Teniente Coronel Balas y desarticular la unidad. Me parece insólito, de verdad", ha añadido.

Sobre su irrupción en la rueda de prensa de la ex militante socialista, el empresario ha señalado que era "la única oportunidad de tener a esta señora delante de mí". "Quería preguntarle por qué esas ganas de acabar conmigo. Dijo que había que silenciarme sí o sí. Esta señora salió corriendo de esa rueda de prensa bochornosa. Sin preguntas de los periodistas. Dice que iba a ponerme una denuncia por agresión y su guardaespaldas me empuja para que no llegue a ella y le pregunte. La seguí por la sala de forma educada sin armar el revuelo que armaron ellos", ha añadido.

Aldama aparece en la comparecencia de Leire Díez y dice que miente Chema Moya Agencia EFE

Asimismo, Aldama ha denunciado que el Gobierno ya le "metió en la cárcel" y tiene un interés por silenciarle. "Y seguramente lo van a seguir intentando. Van a seguir intentando falsificar pruebas", lamenta. En este sentido, ha revelado que mantuvo dos reuniones con Teresa Ribera y con su jefa de gabinete y también con Begoña Gómez.

Los vuelos a la República Dominicana

Al ser preguntado sobre el famoso sobre con información comprometedora del Gobierno, Aldama ha pedido a Sánchez que convoque elecciones. "Espero que la sensatez del presidente antes o después del verano... sea convocar elecciones", ha inferido. "No son una banda. Son una panda", ha criticado.

En otro orden de cosas, el empresario también se ha referido a los famosos vuelos a la República Dominicana y ha afirmado que la UCO lo estará "investigando" en el "informe pertinente". Asegura que él dispone de mucha información de los vuelos y las matrículas de los aviones pero no le corresponde a él hacerlo público.

La entrevista ha finalizado con el deseo reiterado de que Pedro Sánchez convoque elecciones "lo antes posible". "Y salgamos todos bien parados de esto", ha amenazado al presidente del Gobierno.