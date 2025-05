Alegría defiende a Ábalos ante la supuesta fiesta en el Parador de Teruel, pero deja dudas: "Traslado la información que conozco"

Pilar Alegría también ha salido en defensa de José Luis Ábalos ante la supuesta fiesta que se celebró en el Parador de Teruel durante la noche del 15 de septiembre de 2020. De forma rotunda e insistente, ha negado que se celebrara dicha fiesta en el Parador, aunque también ha dejado alguna duda para cubrirse las espaldas por lo que pueda salir. "Simplemente jamás tuve conocimiento de la existencia de esa fiesta. Jamás escuché absolutamente nada, jamás vi absolutamente nada", ha dicho la actual ministra de Educación en la Comisión de Investigación del "caso Koldo" en el Senado. En aquel momento, Alegría desempeñaba el cargo de delegada del Gobierno en Aragón.

No obstante, también ha matizado que en su comparecencia se ha limitado a trasladar "información veraz": "La información que yo conozco", ha dicho la ministra. De esta manera, ha puesto coto a la posibilidad de que se le acuse de mentir más adelante si saliera alguna prueba de envergadura que constate que sí hubo fiesta. Alegría ha intentado defender a Ábalos escudándose en lo que ella vio y en el relato que hizo el director del Parador de Teruel, quien compareció el pasado lunes en la misma Comisión de Investigación. "También le tengo que decir: entiendo que no escuchase ni que no hubiese nada, porque es que no se produjo nada, tal y como reconoció el propio director de Paradores el lunes en la Comisión", ha dicho Alegría.

"Yo jamás he tenido constancia de que hubiese ninguna fiesta. Jamás he tenido constancia de que allí se produjese. Lo que yo he podido leer y escuchar de distintos políticos y en distintos medios de comunicación sobre una fiesta, incluso con prostitutas, drogas y un largo etcétera, jamás se llevó a cabo", ha dicho, de forma insistente Alegría. "Si algo se produce, hay pruebas claras de que eso se produce. Algo que no es menor, ya que es una fiesta con destrozos, prostitutas, drogas... en un Parador que no es de los más grandes, ¿me quiere decir que si se produce algo de esa magnitud no nos enteramos?", ha ahondado Alegría.

Asimismo, la actual ministra ha negado incluso que recibiera ningún parte policial de Policía Nacional y Guardia Civil sobre esa noche. Cabe recordar que los delegados del Gobierno reciben diariamente un balance de los partes policiales. Y Alegría asegura que sobre eso no tuvo ningún conocimiento de nada. La actual ministra acompañó al ministro Ábalos durante la mañana siguiente a la supuesta fiesta en el Parador.

A pesar de defender a Ábalos, Alegría también ha querido hacer equilibrios para defender al PSOE y ha asegurado que se siente "perfectamente representada" por un partido que toma medidas "claras, rotundas y drásticas desde el primer momento que se atisba la más mínima sombra de duda". "Ábalos ya no forma parte de mi partido", ha llegado a decir, incluso, aunque realmente el exministro está actualmente suspendido de militancia.

Es más, la ministra también ha señalado que la filtración de conversaciones privadas entre Pedro Sánchez y Ábalos "es constitutivo de delito y se atenta contra privacidad de las personas". No obstante, cabe recordar que esa filtración cuenta con el permiso de Ábalos y, por tanto, eso también puede constituir una crítica contra el exministro.