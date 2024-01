Alfonso Rueda: «Sánchez también se presenta en las elecciones»

¿Cuánto le preocupa hoy la llegada de pellets a la costa gallega, después de que hubieran informado de que este fin de semana temían que llegara la mayor cantidad de residuos por culpa del temporal?

Estoy preocupado y ocupado. Todo lo que está llegando a la costa lo estamos recogiendo: hemos contactado con 300 personas, que se están dedicando a limpiar las playas, pero lo que realmente nos preocupa es lo que está en el mar, que son sacos más fáciles de recoger, pero que hay que ir a buscarlos y el Gobierno se niega. Se han encontrado varios sacos y no es aceptable que se nos diga que es imposible buscarlos.

Lo que dice el Gobierno es que es imposible encontrarlos porque ya habrán sido arrastrados por las corrientes. Y que por eso ustedes no utilizan los medios que tienen para intentar la tarea que les exigen a ellos.

El Gobierno no ha dejado de poner excusas desde el 8 de diciembre. Cuando se enteraron, le quitaron importancia. Pasaron los días, y no nos lo trasladaron a la Xunta. Cuando por fin nos lo notifican, nos exigen subir el nivel para poder enviar medios. Después nos preguntan que qué medios, y cuando se lo decimos responden que no, que son muchos y que en el mar no se pueden encontrar los sacos. El patrón está claro: el caso es no hacer nada y confrontar por confrontar. Mire, la competencia en el mar es del Gobierno central, única y exclusivamente. Han aparecido ya sacos y la Organización Marítima Internacional dice que es recomendable utilizar medios aéreos y marítimos, pese a la dificultad, para atajar este tipo de vertidos. Es el Gobierno central el que tiene que actuar ahí. Si no quieren hacerlo, que lo digan directamente. Me niego a quedarnos de brazos cruzados. Hay que intentarlo.

¿Cuándo estima que puede estar resuelta la crisis?

Es difícil saberlo porque primero tenemos que saber cuántos sacos tenemos en el mar; todavía no nos lo han dicho y por eso estamos pidiendo que se baje y se busque el contenedor. Además, todo depende de la climatología, pero garantizo que la Xunta limpiará todo lo que llegue a la playa y no pararemos hasta que todas nuestras costas estén limpias.

¿Pudieron darle al principio menos importancia de la que realmente tenía?

El Gobierno lo sabe desde el 8 de diciembre y tardó semanas en informarnos. Si lo hubiéramos sabido antes, probablemente también hubiéramos podido actuar antes en lo que se refiere a nuestras competencias.

Crisis medioambiental

Pero se está diciendo que el 13 de diciembre la asociación Noia Limpia ya localizó el primer saco en una plaza coruñesa. Y que ese mismo día hay una llamada del 112 gallego, que gestiona la Xunta de Galicia, a Salvamento Marítimo para comunicar la información dada por un ciudadano. ¿Esto no es cierto?

La primera comunicación oficial de la información que el Gobierno tenía nos llegó el día 3 de enero. Nos han ocultado información y, además, el Partido Socialista ha llegado a utilizar fotos de supuestos peces que habían comido bolas de plástico, y que resulta que son de Sri Lanka, de hace dos años. Y las que está sacando el BNG son de Texas. Hasta este nivel de irresponsabilidad están llegando para tapar su debilidad política e intentar desgastarnos, a costa, también le digo, de hacer daño a todos los gallegos porque con sus mentiras están dañando la imagen de Galicia.

Otro dato que no concuerda, según las dos versiones que se nos está dando, a ver si me lo puede aclarar: también se está diciendo que el 20 de diciembre Salvamento Marítimo informó a los Guardacostas de la Xunta del origen de los sacos. Y que la Delegación del Gobierno les puso ese día en contacto con el abogado de la naviera. ¿También dice que es falso?

El 20 de diciembre lo único que se recibió es un Whatsapp, entre funcionarios, en el que no había prácticamente ninguna información. La primera comunicación oficial fue el 3 de enero, en la que ya se nos da información real, pero muy escasa, de lo sucedido. En cualquier caso, creo que los ciudadanos están cansados de esta guerra de fechas. Vamos a los hechos: hay una Administración que ha activado sus protocolos, que ha contratado personal, que se ha coordinado con los ayuntamientos y que está limpiando las playas, que es la Xunta; y otra Administración que, hasta ahora, sólo ha puesto excusas para no hacer nada, que es el Gobierno central.

¿Le ha llamado Sánchez para interesarse por la crisis?

No. El 7 de enero me llamó la vicepresidenta Rivera para ofrecerme ayuda, casi un mes después de que conocieran lo ocurrido. Ella misma ha admitido que el 8 de diciembre ya lo sabía, y a día de hoy, más de un mes después de que se produjera el vertido, nos siguen mareando, siguen dando excusas y no se han puesto a buscar el contenedor en el mar.

Entre tanto ruido, parece una evidencia que la proximidad de las elecciones gallegas está perjudicando la colaboración entre las Administraciones, a costa del interés general.

Desde luego, por mi parte, no. Tenemos elecciones el 18 de febrero, como usted recuerda, pero mi obligación es seguir gobernando con eficacia y en eso es en lo que estamos. La actitud absolutamente beligerante del Gobierno central, y poco colaborativa, supongo que sí tendrá mucho que ver con las elecciones.

Cesiones al independentismo

Hay gente dentro de su partido que teme que esta crisis afecte a la mayoría absoluta que necesita para seguir gobernando.

Los ciudadanos saben lo que estamos haciendo cada uno, no son tontos, aunque algunos piensen que sí. A mí hoy no me preocupan las elecciones, sino hacer todo lo posible por garantizar la limpieza de nuestras costas. Me preocupa que la ayuda que hemos solicitado al Gobierno no la estamos obteniendo y que la izquierda se ha embarcado en una campaña de utilización partidista de este tema, con declaraciones tremendistas y manipulando la realidad, sin valorar que esto tiene un alto coste reputacional para nuestro turismo y nuestro sector pesquero.

¿Quién es su principal adversario en estas próximas elecciones?

Sin duda que Pedro Sánchez, como principal aliado de todos los partidos de izquierda. El Partido Socialista de Galicia es una sucursal del PSOE nacional y Sánchez es el modelo de su candidato en estas elecciones. Así, aunque Sánchez no se presente directamente, sí lo hace a través de una izquierda que si tiene oportunidad se unirá en un frente común contra el PP en cuanto nos falte un solo escaño para conseguir la mayoría absoluta.

Entrevista con Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia. Alberto R. Roldán La Razón

Al señalar a Pedro Sánchez, está reconociéndole a las elecciones gallegas un alcance nacional todavía mayor del que ya tienen.

El 18 de febrero se decide la composición del Parlamento de Galicia y el futuro de Galicia. Dicho esto, lógicamente, y mucho más en estos momentos donde estamos viendo las cesiones que Sánchez está haciendo al independentismo catalán, estoy seguro de que los gallegos tendrán también en cuenta lo que está sucediendo en el ámbito nacional porque nos puede acabar perjudicando mucho si no respondemos con todos los mecanismos que tenemos a nuestro alcance. El futuro de Galicia está muy condicionado por lo que está pasando en la política nacional.

¿Feijóo será el protagonista de su campaña, aunque no haya conseguido gobernar a nivel nacional?

Feijóo ganó cuatro veces por mayoría absoluta en Galicia y suma mucho, sin ninguna duda. Tendrá, por supuesto, una presencia importante en campaña. También me gustaría que viniera mucho Sánchez, pero ya verá que no va a ser así.

Pactos con Junts

¿Para qué quiere ver tanto en campaña al presidente del Gobierno?

Para que nos explique todas las cesiones y privilegios que está concediendo al independentismo.

También verá a Yolanda Díaz de nuevo por Galicia, dando explicaciones de su política social.

Yolanda Díaz tuvo un debut fantástico aquí, anunciando una coalición con Podemos que se rompió a los dos días. Están divididos y peleados, y su único programa es la inestabilidad, el mismo que estamos viendo que exhiben a nivel nacional.

¿Pedirá para Galicia lo mismo que consiga Puigdemont para Cataluña?

Galicia tiene sus propias necesidades, y lo que pido es que se las atienda igual que se atienden las demandas de Puigdemont, y que se garantice el principio de igualdad de todos los españoles. No podemos admitir que lo que tendría que repartirse y decidirse entre todos se negocie bilateralmente con el independentismo. Ni tampoco es admisible que no tengamos todos la misma interlocución ni recibamos el mismo trato que Cataluña, que, al final, no deja de ser una comunidad más. Sánchez ha hipotecado el principio de igualdad para pagar el alquiler de Moncloa, y contra esto debemos rebelarnos.

Competencias

¿Usted reclamará tener también competencias en controlar los flujos de entrada de inmigrantes en Galicia?

Primero de todo tienen que explicarnos qué han pactado porque lo único que sabemos es que ha habido nuevas cesiones in extremis del PSOE, esta vez para salvar una votación. Desde Galicia queremos conocer el contenido de ese acuerdo y que se clarifique también la letra pequeña del resto de pactos que Sánchez está firmando con los independentistas. Ahora bien, de antemano, sí le adelanto que la política migratoria es un tema de Estado, que debe tratarse desde la colaboración con todas las comunidades, dentro de la legislación europea, y que lo que está contando el independentismo que ha conseguido supone un quebranto de la unidad nacional.

¿Diría que la política migratoria que defiende Junts es xenófoba?

Lo que nos han dicho que han pactado es, simplemente, un gran disparate.

¿ También es un disparate la condonación de la deuda?

Cataluña tiene un problema evidente de deuda. Es la comunidad más endeudada de España y Galicia está en el otro extremo, porque somos la comunidad donde en los últimos 14 años menos ha crecido el endeudamiento. Dicho esto, si hay recursos para condonar la deuda de Cataluña también tiene que haber recursos para lo que necesiten Galicia y las demás comunidades. La condonación de la deuda que han anunciado, y supongo que habrá otras muchas cantidades pactadas que no nos cuentan, la vamos a pagar entre todos porque las deudas no desaparecen, se mutualizan, y a cada gallego le costaría 400 euros la condonación de la deuda catalana.

Pero hay más comunidades, gobernadas por el PP, que también se pueden ver beneficiadas. De hecho, no parece muy sencillo que renuncien a esta opción si el Gobierno se la pone delante por más que se lo pida Génova para mantener la unidad de acción contra el Ejecutivo de coalición.

Las reglas tienen que ser igual para todos, y a las comunidades que no tenemos deuda se nos tendrá que compensar de alguna manera. En todo caso, lo primero que tienen que hacer es llevar este debate a los órganos multilaterales.

Voto útil

¿Con qué cree que se les debería compensar?

Si hay dinero para arreglar el problema de Cataluña también tiene que haber recursos para arreglar los problemas de Galicia. Por eso lo que hay que hacer es convocar una Conferencia de presidentes y que todos participemos del debate.

¿Considera que todavía hay margen para avanzar más en la descentralización del modelo autonómico?

Yo creo que lo que hay que hacer es terminar de desarrollar los Estatutos de Autonomía.

Mire, precisamente eso es lo que pide insistentemente el PNV con el suyo. Y, sin embargo, el PP nacional está en contra.

Si decir que hay que avanzar en la descentralización se entiende como que el modelo autonómico que nos hemos dado ya no sirve y que, en consecuencia, está caduco y hay que evolucionar hacia otro, yo no estoy de acuerdo porque estoy seguro de que eso se aprovecharía para dar un paso más hacia el quebrantamiento de la unidad básica que debemos mantener. Ahora bien, sí creo que nosotros tenemos capacidad para seguir creciendo dentro de nuestro Estatuto. Por ejemplo, hemos pedido la transferencia de las autopistas y se nos ha dicho que «no». Acabamos de aprobar una ley de litoral, y se nos ha impugnado ante el Constitucional, mientras no dejamos de sorprendernos con los disparates que estamos viendo que se admiten en el proceso de tener calmado al independentismo catalán. Por resumir, yo creo que cabe seguir desarrollando las competencias dentro del marco que tenemos, y que ahí todavía hay espacio por recorrer.

¿Cómo ve desde Galicia la batalla por la lengua catalana que siguen dando Junts y ERC?

Nosotros somos una comunidad autónoma con lengua propia, y a mucha honra, porque es una marca de identidad de la que nos sentimos muy orgullosos. Pero nuestro modelo es el bilingüismo armónico, fomentamos nuestra lengua propia, pero también su coexistencia con la lengua oficial, que es el castellano. Creo que utilizar la lengua como una exclusión, como un arma política para levantar un muro más de ésos que tanto le gustan a Sánchez y a sus aliados, es un error que afecta a la convivencia y hasta al desarrollo educativo, como se ha visto en el último informe Pisa. En Galicia, la izquierda y Vox se están equivocando al no entender en qué consiste nuestro modelo de bilingüismo armónico.

Lengua

Vox puede ser un problema para el PP en las próximas elecciones gallegas.

Vox no va a conseguir representación en las próximas elecciones y, por lo tanto, que cada uno saque sus conclusiones sobre lo que hace con su voto. Dicho esto, los que más se han alegrado de que se presente a las elecciones son los partidos de la izquierda, que solo trabajan para conseguir que el PP no logre una mayoría absoluta.

¿Cómo se ha visto desde Galicia esa propuesta de ilegalizar partidos que convoquen un referéndum ilegal, que luego la dirección nacional del PP, por cierto, acabó matizando por las críticas recibidas?

Las cosas, a veces, hay que explicarlas bien, pero, como usted dice, hubo una matización y me quedo con esas explicaciones y a ellas me remito.

Decía antes que su adversario en estas elecciones es Sánchez. Eso mismo dice la presidenta madrileña, la señora Ayuso. ¿Se identifica con el tono duro que ella usa para confrontar con el Gobierno?

Cada uno tiene su estilo, pero yo sí me identifico con el fondo del asunto. Efectivamente, Sánchez es en estos momento un problema para la igualdad entre comunidades autónomas. Es un problema que nos afecta a todos muy directamente y que, además, nos afecta en la igualdad jurídica, en la igualdad territorial y en la igualdad económica, que es muy importante también. Y esto es lo que defienden la presidenta de Madrid, los demás presidentes de mi partido, lo que defiendo yo, y también otros presidentes socialistas, aunque sea en privado. La decisión de Sánchez de ponerse en manos del independentismo catalán y del nacionalismo vasco es un grave problema para España y para las demás comunidades. Después, cada uno tendrá su estilo, su manera de decirlo y su manera de plantearlo, pero, en el fondo, coincidimos todos.