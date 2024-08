El PP alienta una "rebelión" en el PSOE: "Todos los barones, diputados y alcaldes socialistas compran la humillación de Puigdemont con su silencio"

El PP está buscando forzar una reacción interna en el PSOE contra Pedro Sánchez dado el nivel de sumisión al independentismo. Tras el acuerdo con Esquerra para ceder la soberanía fiscal, ahora el presidente del Gobierno ha hecho la vista gorda ante la "performance" de Carles Puigdemont, quien irrumpió en Barcelona para protagonizar un mitin y huyó sin ser detenido y burlándose de la Justicia y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Ante este escenario, el PP alienta una "rebelión" interna en el PSOE para tratar de que sea el propio partido quien frene la deriva de Sánchez: "Sánchez e Illa, todos los barones socialistas, diputados, senadores y alcaldes socialistas, todos, con su silencio cómplice, están comprando la humillación que está haciendo Puigdemont. Ellos lo permiten", ha afirmado Dolors Montserrat en unas declaraciones ante los medios desde Alicante.

La líder del PP en Europa ha ahondado en esa idea de que son Sánchez, sus ministros y los barones socialistas quienes permiten la "humillación" de Puigdemont y las cesiones de envergadura que ha hecho, como la Amnistía o la "independencia fiscal" de Cataluña. "En cualquier otro país, nunca hubiera ocurrido que le pongan una alfombra roja a un huido. El PSOE es rehén de aquel que humilla a España. Si lo permiten, el primer responsable es Sánchez, sus ministros y todos sus presidentes autonómicos", ha afirmado.

Sí es cierto que, en las últimas semanas, además de Emiliano García-Page, quien se ha mostrado siempre muy crítico con Sánchez por sus pactos con los independentistas y ha salido a denunciar tanto la "performance" de Puigdemont como el acuerdo fiscal con Esquerra, han elevado la voz otros barones socialistas, como Adrián Barbón (Asturias). Estos movimientos sí invitan a pensar que las aguas empiezan a bajar más revueltas que tiempo atrás dentro del PSOE: hasta ahora, había mucho socialista crítico con Sánchez, pero guardaban sus opiniones en privado. En cambio, ahora ya, además de Page, públicamente empiezan a elevar la voz figuras de peso.

"Sánchez no gobierna, sino lo único que hace es humillar. Está entregando la independencia por la puerta de atrás, la independencia de Cataluña", ha señalado Montserrat, quien considera que el presidente del Gobierno "rompe" España con "cada cesión y negociación". "Le decimos a Sánchez y a Illa que a la política se viene a servir, no a servirse a uno mismo, como hace todo el PSOE", ha añadido la reciente ganadora de las elecciones europeas en España. "Ayer mismo, no vimos la toma de posesión de un presidente de una Comunidad, sino vimos un escenario en que se veía a chantajistas y chantajeados repartiéndose el poder y los privilegios", ha continuado.

En este sentido, Montserrat ha sido muy crítico con que Illa tomó posesión sin la bandera de España en el escenario, tan solo estaba la bandera catalana. "Un Illa que asumía toda la agenda independentista de ERC y de Junts, que hacía y hablaba como un independentista más", ha aseverado Montserrat.

Asimismo, la líder del PP europeo ha salido al paso de los mensajes que ha lanzado Vox contra el PP, ya que Jorge Buxadé ahora ha amenazada con tumbar los Presupuestos de las autonomías en las que son imprescindibles para los populares si continúan con la política de acogida. Ante esto, la dirigente del PP ha recordado que el mismo PP fue quien consiguió en la UE un pacto de inmigración y asilo, que "se tiene que ejecutar en dos años" y que recoge el "refuerzo" de las policías, la "defensa" de las fronteras, la "lucha contra las mafias" y la "cooperación internacional con los países de origen".