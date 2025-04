El mensaje que fulminó a una aspirante al cargo de David Sánchez: "Ya sé para quién es el puesto. Es para el hermano de Pedro Sánchez"

Una de las aspirantes al puesto de alta dirección de coordinador de conservatorios que finalmente fue asignado al hermano del líder del PSOE, Cristina de Frutos, ha explicado que en la entrevista personal "ni siquiera le hicieron preguntas", a diferencia de lo que ocurrió con David Sánchez, según la documentación remitida a la magistrada por la Diputación.

La testigo se ha ratificado en que dio por hecho al presentarse que el puesto se iba a adjudicar a David Sánchez, según aseguró en una entrevista en "El confidencial". Y según ha explicado, esa convicción la tenía porque así se lo dijo una persona de la propia Diputación de Badajoz, a quien ha identificado como Antonio Luis Suárez Moreno.

Según ha afirmado, el director del Conservatorio Profesional de Plasencia le avisó por WhatsApp (ese mensaje, según ha comentado, se podría recuperar) de que la plaza era para David Sánchez, algo que sabía porque tenía contactos en la Diputación de Badajoz. Ahora, previsiblemente la instructora le llamará a declarar como testigo.

"Cuando vi las bases le dije que era un puesto algo sospechoso", ha recordado antes de señalar que "dos o tres días antes de la entrevista" le mandó un wasap indicándole: "Ya sé para quién es el puesto. Es para el hermano de Pedro Sánchez". Preguntada por si le dijo por qué lo sabía, ha apuntado: "Porque tenía contactos con la Diputación de Badajoz". "Pero no me dijo quién se lo había dicho o no lo recuerdo", apostilló.

"¿Entonces cuando fue a la entrevista ya sabía esto?", le ha preguntado Biedma. "Sí".

Tras recelar de las bases (se exigía título universitario) se puso en contacto con alguien del conservatorio y le preguntó, respondiéndole: "Esto no sabemos cómo nos ha venido", aunque no ha sido capaz de identificar a la persona que se lo dijo.

"De David Sánchez, ¿sabía algo?". "Ni idea. Nada". De hecho, ha recordado que llegó a preguntarle a su amigo: "¿Quién es Pedro Sánchez?". Eso sí, ha dicho que una vez incorporado al puesto todos se referían a él como "el hermanísimo".

De las valoraciones, ha dicho, se enteró por la prensa, pues en aquel momento solo les notificaron la resolución con la adjudicación.

Ni una sola pregunta en la entrevista

Preguntada por la juez sobre por qué no denunció los hechos, se ha mostrado escueta. "Cualquiera se puede presentar. Sea quien sea".

La testigo ha recordado que se enteró de la convocatoria de la plaza por un amigo director de conservatorio y que una vez formalizada su candidatura, le citaron a una entrevista el 27 de junio de 2017.

Cuando llegó a la Diputación ese día, ha recordado según fuentes jurídicas, se encontró con otros dos candidatos y al rato llegó un tercero con el que tenía amistad. "¿Sabes que se presenta el hermano de Pedro Sánchez?", comentó uno de ellos, a lo que ella replicó: "Bueno, yo vengo a hacerlo lo mejor posible".

Al entrar al despacho, los tres miembros del tribunal le pidieron que explicara su proyecto, algo que hizo -según ha afirmado- exponiendo su "experiencia pedagógica". Pero según ella "no estaban muy atentos, no prestaban atención". Ella, ha recordado, insistió en que podían hacerle preguntas si algo no había quedado claro. Pero no le hicieron ninguna pregunta (al contrario de lo que manifestó en su anterior declaración el responsable del área de Cultura de la Diputación, Manuel Candalija, que hoy ha vuelto a declarar como investigado) y lo único que escuchó fue: "Se puede marchar". Y cuando le desearon que tuviese "mucha suerte en su vida profesional", ha apuntado, "entendí que no había nada que hacer".

"¿No vio que pudiera haber una ilegalidad?", se ha interesado la juez. "Yo podía sospechar, pero no podía afirmar". Pero ha explicado que cuando su amigo le avisó de que la plaza iba a ser para David Sánchez "no me iba a presentar".

"Queremos escucharla"

Sin embargo, al ver publicadas las valoraciones del hermano de Pedro Sánchez y darse cuenta de que decían que había contestado bien a las preguntas del tribunal, se sintió "en desigualdad de condiciones, pues a mí no me habían hecho preguntas".

Entonces, ha explicado la testigo, envió un correo a la Fiscalía el pasado febrero señalando esta circunstancia el pasado febrero, pero que hasta ahora no ha recibido respuesta del Ministerio Público.

A preguntas del abogado de Manos Limpias, José María Bueno, que aglutina a todas las acusaciones populares (además del colectivo de funcionarios, PP, Hazte Oír, Iustitia Europa y Asociación Liberum), De Frutos ha manifestado que no pensaba ir a la entrevista, pero desde la Diputación le convencieron para que acudiera. "Queremos escucharla", le dijeron. Ella, ha dejado claro, está convencida de que "no hubo igualdad de oportunidades".

"¿Está en condiciones objetivas de decir que el currículum de David Sánchez es peor que el suyo?", le ha preguntado el abogado del hermano del presidente. Y ella ha insistido que se siente "perjudicada". "A mí no me valoraron igual. A mí no me han valorado algunos apartados". En ese caso, ha dicho, habrían empatado.

"¿El señor Sánchez le ha usurpado plaza?", le inquirió el letrado. "Yo creo que nos ha usurpado la plaza a todos".