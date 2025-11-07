Junts se regocija de su ruptura con el Gobierno con un vídeo en el que deja 'KO' a Sánchez: "Game Over"

Junts ha lanzado un nuevo órdago al PSOE y al Gobierno de Pedro Sánchez, y todo apunta a que puede que sea el defintivo. Tras el anuncio de la semana pasada por parte del partido de Carles Puigdemont de que rompía todos los vínculos con el Ejecutivo, el Gobierno trata de analizar las posibles vías de escape a esta situación de inestabilidad parlamentaria.

Los independentistas han vuelto a poner a Moncloa entre la espada y la pared, esta vez al amenazar con que su grupo presentará enmiendas a la totalidad de todas las leyes impulsadas por el Gobierno, votará en contra de las que ya se encuentran en trámite y no respaldará unos eventuales Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.

"La legislatura de Pedro Sánchez queda bloqueada", sentenció Nogueras en una rueda de prensa en el Congreso. Y, sin embargo, parece que esta situación no desagrada a los independentistas catalanes, pues desde que comenzaron con este último asalto estos no paran de recorrerse la prensa española para azuzar al Gobierno y presionarle cada vez más bajo el mantra de que la ruptura es "irreversible" porque "cuando se rompe, se rompe".

El último movimiento de Junts se ha jugado en redes sociales, donde con un vídeo editado a lo 'Mortal Kombat', el diputado de Junts, Josep Maria Cruset, ha compartido en su cuenta de Instagram un vídeo en el que analiza la actual situación de una forma peculiar.

La batalla también se juega en redes sociales

De esta manera, el diputado de Junts ha compartido un vídeo, en el que también ha colaborado Nogueras, en el que, a modo de videojuego, se muestra a la portavoz en el Congreso de Junts [Nogueras] 'peleando' con el presidente del Gobierno en el Hemicilo, al que han convertido en un peculiar 'ring' de boxeo.

"El PSOE se pensaba que era un juego, ¿pero y si lo fuera? ¿Tienes una moneda? Insert coin", comienza explicando Cruset en tono humorístico, justo antes de dar paso a la recreación de Nogueras y Sánchez en 'Mortal Kombat'.

Así, mientras ambos lídres políticos 'luchan' cuerpo a cuerpo, de fondo se escuchan todas las consignas que Nogueras le dijo al presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados durante la última Sesión de Control.

"¿Cuántos pisos públicos han construido ustedes en Cataluña, señor Sánchez?" o "¿cuántos delincuentes siguen en la calle mientras ustedes siguen bloqueando la ley de Junts contra la multirreincidencia?", son algunas de las consignas que se escuchan durante el vídeo que, como no podía ser de otra manera para Junts, finaliza con el 'KO' de Sánchez a manos de Nogueras.