Así será el nuevo Congreso de los Diputados: menos “gallinero” y más técnicos

Hay quien asegura que el hecho de que el Congreso de los Diputados esté construido sobre un antiguo cementerio dice mucho de la política actual. Y es que el Palacio de las Cortes se edificó sobre el convento de El Espíritu Santo que había sido construido en el siglo XVI. Sin embargo, dicho edificio se incendió y, como resultado, los frailes decidieron abandonarlo. El vicesecretario de institucional del PP, Esteban González Pons bien podría ser un visionario cuando en "El escaño de Satanás" noveló un bloqueo institucional en el que los partidos negocian una investidura casi imposible con algún "vampiro" de por medio, más o menos como la situación actual.

En este contexto arranca la XV legislatura donde los 350 nuevos diputados jurarán o prometerán sus cargos el próximo 17 de agosto. Llegan los "renovados", los "maleados", los "experimentados", los "estrategas", los "técnicos", los "curtidos" en bloques y bloqueos y también, los "novatos", aunque la mayoría tiene experiencia en política.

En la nueva constitución de las Cortes habrá menos "gallinero". Y es que casi todos los partidos con representación han logrado conformar grupo propio por lo que el "mixto" se queda casi vacío. En él se sentarán los representantes del BNG, CC y UPN tras haber desaparecido de la Cámara formaciones como Teruel Existe, PRC, Nueva Canaria o Foro Asturias. ERC y Junts no cumplen los requisitos para tener grupo parlamentario propio al no haber logrado el porcentaje de voto necesario, pero dan por hecho que lo conseguirán en el marco de esas negociaciones para investir a Sánchez. Si no es así, podrían evitarlo intentando crear un grupo junto al BNG o pedir ayuda a Bildu, PSOE o Sumar. Porque esto no solo supone perder sus asientos más visibles en la Cámara sino que, además, supone una merma en la cuantía económica que perciben los grupos parlamentarios además del tiempo del que disponen en cada intervención.

Hemiciclo del congreso de los diputados vacío. ©Gonzalo Pérez Mata La Razón

Un hemiciclo con abundantes juristas

Si miramos el hemiciclo por profesiones la que más abunda son los juristas o, dicho de otra forma, los licenciados en Derecho algunos de ellos doctorados. Los que mayor número de ellos aporta son los de la bancada del PP donde al menos 53 de los 137 tienen esta carrera en sus currículums. En total, en el hemiciclo hay más de 120 donde destacan dos jueces y una abogada del estado. En el PNV de los cincos diputados que tienen, cuatro de ellos cuentan con esta licenciatura.

Las profesiones que más se repiten, después de la de Derecho, entre sus señorías estaría la de económicas o administración y dirección de empresas que son algo más de 30 y unos 21 periodistas. Otra de las carreras que predominan en el nuevo hemiciclo es la de Geografía e Historia donde al menos una veintena de diputados la comparten algunos, incluso, como segunda carrera. La Filosofía la tienen al menos unos ocho diputados al igual que la de Ciencias Políticas y Sociología que estarían a la par.

En las bancadas también habrá ingenieros, más de 15, entre los que destacan dos de telecomunicaciones, dos industriales, hasta cuatro relacionados con las obras públicas y dos informáticos y, al menos, nueve de sus señorías cuentan con la carrera de Medicina y Cirugía.

Entre las curiosidades Vox aporta el "diputado obrero"; así le llaman en sus filas por su defensa de los trabajadores y haber tenido diferentes trabajos de conductor de ambulancia, peón agrícola o vigilante de seguridad. También, los principales partidos (PP y PSOE) han introducido en sus filas a expertos en "agua", para así dar la batalla por la escasez, el cambio climático y la administración de la misma, además hay dos agricultores y ganaderos. En esta ocasión solo hay un militar que está en la bancada de Vox y una policía nacional en las filas del PP.

Los populares también cuentan en sus escaños con un experto en "inteligencia emocional" y es en EH Bildu donde se halla la diputada "sexóloga" y otra de ellas fue detenida por ser miembro de la mesa nacional de Batasuna.

Como en toda la profesión política están los que solo son políticos, esos diputados que han hecho carrera en las filas de los partidos y no terminaron sus carreras o las dejaron a medias. También están los que solo cuentan con el Bachillerato, aunque son los menos.

Ausentes y veteranos

Entre los 206 diputados que no volverán al Congreso hay 68 del PSOE, 49 del PP, 28 de Vox y 26 de Unidas Podemos. También los 10 que obtuvieron escaño por Ciudadanos, ya que el partido ni siquiera se ha presentado a las elecciones de este 23J. Además, durante la XIV legislatura hubo un escaño vacío que no fue sustituido por su grupo tras su inhabilitación por sentencia judicial, el de Alberto Rodríguez (Podemos) quien intentó revalidarlo en esta legislatura, pero se quedó fuera de la Cámara. Tampoco repetirá Pablo Echenique tras cuatro años sin que, a día de hoy, el Congreso haya iniciado una adaptación de la Cámara para personas en silla de ruedas. Se queda fuera también la exministra Irene Montero y no revalidará su escaño tampoco el ya exportavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros quien el pasado martes anunciara su marcha de la política por "razones personales y familiares".

No todos los que ocuparán los escaños son nuevos, muchos de ellos repiten y otros son ya conocidos en la batalla dialéctica. Vuelven "los Hernando"(Rafael y Antonio). Se apellidan igual, ambos están vinculados a Almería y ambos fueron portavoces del PP y del PSOE respectivamente en la etapa más convulsa de la política española, aunque siempre encontraron sintonía personal a pesar de que les pillara por medio varios "seísmos" con una repetición electoral en 2016, el bloqueo político, un Mariano Rajoy como presidente en funciones durante 10 meses y un PSOE parapetado en el "no es no" de Pedro Sánchez.

En la bancada del PP se encuentran los "curtidos" en las contiendas municipalistas, con experiencia en gestión pública. También figura gran parte del comité de dirección del PP y perfiles técnicos. En los escaños del PSOE están los pesos pesados del gobierno de Sánchez tanto ministros como miembros de su gabinete, la exdirectora general de la Guardia Civil más breve de la historia del Cuerpo, Mercedes González, así como "expertos" en la contienda parlamentaria.

Dos mujeres más que en la pasada legislatura

En total serán 153 mujeres las que ocuparán escaño frente a 197 hombres, dos más que en el arranque de XIV legislatura que ahora termina y que contaba con un 43,1% de representación femenina. Eso sí, son 13 menos que en la XIII legislatura, que contaba con casi un 47% de mujeres, siendo hasta la fecha, el Congreso más paritario de la historia.

De los grupos parlamentarios que formarán los cuatro partidos de ámbito nacional el de Sumar será el que tenga proporcionalmente mayor representación femenina y el que queda más cerca del 50% de hecho cuando hablan de sí mismos siempre lo hacen empleando el "nosotras". Le sigue el PSOE, con 58 féminas entre sus 122 representantes, el 47,5%. Después figura el PP, con un total de 59 mujeres de sus 137 diputados, el 43,4%. Por su parte, Vox contará con la representación de ocho mujeres en el Congreso, un 24,2% de sus 33 representantes.

Además, ERC cuenta con cuatro mujeres entre sus siete diputados; Junts, con tres mujeres de siete representantes; EH Bildu, con tres mujeres, la mitad de sus escaños, lo que le convertirá en el único grupo estrictamente paritario; PNV, con dos mujeres de sus cinco representantes, y Coalición Canaria, con un solo escaño ocupado por una mujer.

Los escaños capitaneados desde Waterloo

Miguel Delibes ya auguró que siempre habría un "disputado voto del señor Cayo" y, en esta ocasión son hasta siete los disputados votos a los que opta Pedro Sánchez, los capitaneados por el fugado Carles Puigdemont. Entre los codiciados "síes" que necesitaría el candidato socialista para revalidar el sillón de La Moncloa están dos periodistas, una licenciada en derecho, una licenciada en Geografía e Historia, otra ingeniera técnica agrícola y una ingeniera química. Todos ellos con Miriam Noguera que, en la página del Congreso se declara como "emprendedora".