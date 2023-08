Espinosa de los Monteros renuncia por "motivos personales y familiares": "Todo ha merecido la pena porque España siempre lo merece"

El que fuera portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros ha comparecido ante los medios de comunicación en el Congreso donde ha confirmado su renuncia al acta de diputado por "razones personales". Destacó que sus padres son ya mayores y sus hijos aún no tanto pero que, aunque todos están bien, "he pasado en los últimos meses suficientes noches de hospital con ellos para meditar en el momento vital en el que me encuentro".

Tras confirmar que deja la política aseguró que su paso por ella le hacía sentirse "orgulloso" y que, sin duda, uno de los puntos culminantes para él ha sido poder acudir cada 12 de octubre a celebrar al Palacio Real el Día de la Hispanidad y conocer al Rey Don Felipe.

Espinosa de los Monteros agradeció a los militantes, simpatizantes, votantes de Vox su cariño y apoyo y les pidió que mantengan el "buen ánimo; porque la misión merece la pena". También tuvo palabras para todos los que forman parte del Congreso de los Diputados, desde los ujieres, las taquigrafas hasta los camareros, "todos los empleados de esta casa" y también a la presidenta del Congreso, Merittxell Batet con quien dijo ha tenido "una relación correcta". También se refirió a los periodistas por haber cubierto las noticias de Vox. "Espero que sus medios empiecen a tratar a nuestro partido de una manera más natural”, dijo asegurando que sabe que muchas veces no son los periodistas que cubren al partido sino los medios para los que trabajan los que contribuyen a la demonización de Vox.

Ya en su marcha recordó a los que forman parte del Grupo Vox y aseguró que había sido un "verdadero placer servir a su lado". Y, por si hubiera alguna duda de si, tras su marcha pudiera ir a otro partido o habría tenido algún desengaño con las ideas del partido en el que milita aseguró que "permanezco en Vox, me quedo como afiliado de base y siempre a disposición de sus militantes para cualquier cosa que necesiten de mí".

También dio las gracias a Santiago Abascal de quien dijo que ha sido "un privilegio" colaborar con él desde 2012 en Denaes y en la creación de Vox lo que denominó como la "startups de la política" y a quien espera ver "más pronto que tarde en La Moncloa".

Recordó a Rocío Monasterio, su mujer, por su apoyo incondicional y capacidad de aguante. "Todo ha merecido la pena porque España siempre merece la pena" y se marcha con la confianza en los españoles de generar un futuro mejor. "Los mejores días de España quedan por delante, con la confianza de que todo saldrá bien y si no, es que todavía no es el final", dijo.