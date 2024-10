Así ha sido la monumental pitada a Pedro Sánchez a su llegada al desfile de las Fuerzas Armadas

El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a recibir pitos, abucheos e incluso gritos de los asistentes a su llegada al desfile del 12 de octubre. Unos pitos que vienen siendo recurrentes en los últimos años y que parecen no cesar, a pesar de las medidas que se han llevado a cabo este año para evitarlos.

En este caso, el Presidente del Gobierno ha llegado instantes antes que los Reyes a la zona de autoridades y ha procedido a saludar a la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Ministra de Defensa, Margarita Robles y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Medidas del Presidente

En los últimos años, los gritos de "¡dimisión!" y el recurrente “Que te vote Txapote” han acompañado al presidente, y este 2024 no parecía que fuera la excepción. En años anteriores, la estrategia había sido no anunciar a Sánchez por megafonía y evitar su entrada de forma destacada. En plena pandemia, el desfile se llevó a cabo en el Palacio Real, con acceso limitado, pero incluso en ese contexto, los asistentes no dejaron de hacer sentir su descontento.

Por ello, con el objetivo de evitar lo sucedido el año pasado, el Ministerio de Defensa ha implementado cambios para minimizar los incidentes. Se han colocado vallas a 200 metros de la tribuna de autoridades, distanciando así al público y suprimiendo las gradas que solían estar cerca de la plaza de Neptuno.

La medida, junto al cambio de ubicación desde el Paseo de la Castellana hacia la nueva localización, pretendía reducir la presión de los abucheos, una constante en los últimos años. De hecho, en 2022, Sánchez llegó a modificar el protocolo de su llegada, coincidiendo con el arribo de los Reyes de España para disimular los pitos entre los aplausos dirigidos a la Familia Real.

A pesar de todas estas medidas y la presencia de la lluvia, los pitos y abucheos se han hecho notar durante su llegada al desfile.

Pitos y gritos a Sánchez a su llegada al desfile del 12 de octubre Europa Press

Una ceremonia más corta de lo habitual

El desfile estaba programado que acabase a las 13:00 horas. No obstante, debido a las fuertes precipitaciones que estaban azotando la capital, la celebración ha concluido antes de lo previsto. Sobre las 12:15 horas, el rey Felipe VI y la reina Letizia han abandonado las calles de Madrid, saludando desde dentro del coche oficial a los allí presentes.