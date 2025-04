El PP asume la continuidad de Mazón pese a la incomodidad

Nadie en el PP duda que Carlos Mazón sigue siendo un activo tóxico y el «mayor de los problemas» para Feijóo, pero lo cierto es que, asumen su continuidad. No porque haya recuperado la confianza del presidente nacional, sino porque, a día de hoy, cualquiera de los «planes b» hacen aguas.En el PP se ha instalado la tesis de que aguantar a Mazón es el «menor de los males» ante la posibilidad de perder la Generalitat.

Si bien se asume, no significa que esta situación sea cómoda para el partido. Menos esta semana, donde todos los focos se situarán en la Comunidad Valenciana, donde el PP europeo celebrará su Congreso. El PP, de hecho, había intentado trasladar el cónclave a Madrid. Pero no se daban las condiciones para que se pudiesen anular ya por parte del partido europeo todos los contratos firmados. Así, Mazón será el anfitrión de la cita y se medirá cada gesto de apoyo o de frialdad, cada foto o palabra que puedan intercambiar el presidente valenciano y el líder del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo. Quienes conocen a Feijóo inciden en que no le ha "perdonado" el hecho de que no reclamara la emergencia nacional en lo peor de la Dana al Gobierno central.

Las familias del PP valenciano

De fondo, dentro del PP se aportan dos claves más: el relevo de Mazón abriría una guerra interna dentro del PP autonómico, donde conviven diferentes familias. Es un fuego que se intenta no avivar. Desde Génova reciben esas alarmas ya. Por un lado, Francisco Camps amenaza con liderar una corriente alternativa a Mazón. No hay que perder de vista sus movimientos, sobre todo porque aún puede concitar el apoyo de la vieja guardia valenciana. En Génova descartan por completo apoyar esa vía y tampoco creen que, llegado el momento, el expresidente valenciano se atreva. Por otro lado, promover el salto a la Generalitat de María José Catalá, todavía es un paso demasiado prematuro. Además, levantaría en pie de guerra al entorno -cada vez más exiguo- que sigue apoyando a Mazón. La de Catalá es la opción que más convence en Génova. Una operación que lidera el valenciano Esteban González-Pons, entre bambalinas. Tocar el debate sucesorio supondría abrir la caja de pandora en el PP valenciano y copar titulares de «guerra» frente a la reconstrucción de la Comunidad Valenciana.

Desde Génova se ha apostado por no entregar «el trofeo» al Gobierno. Esto es, comprar el relato de que el único culpable es la Generalitat frente a la responsabilidad compartida con el Gobierno de Sánchez que ha impuesto Feijóo en sus discursos. Además, dentro del partido se reconoce que el momento de dejar caer a Mazón ya pasó, después de la fatídica semana en la que el presidente valenciano quedó al descubierto al enseñar su lista de llamadas en la tarde de la Dana. Ahora, solo una imputación, sería el momento que propiciase abandonar al dirigente valenciano.

Así, el PP cree que Génova apurará los plazos hasta 2026 para poner en marcha la operación relevo. En ese tiempo, Mazón también habrá podido demostrar si ha estado al frente de la reconstrucción o no, e incluso los ciudadanos ya no acusarán tanto desgaste al PP valenciano, creen en el partido.

El foco lo ocupará Mazón

En el PP valenciano se guarda silencio sobre este asunto, eso sí, vive pendiente de las novedades judiciales. La jueza instructora Nuria Ruiz Tobarra sigue emitiendo autos prácticamente a diario y ampliando el número de testigos. Esta semana pasada citó a declarar al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, organismo en el que la Generalitat valenciana ha dirigido sus acusaciones, asegurando que no cumplió con su labor de advertir sobre la situación del barranco del Poyo, el punto que provocó mayor número de fallecidos.

Mientras la vía judicial sigue su curso, el Consell de Mazón trabaja por que se hable de la gestión que se está realizando para la recuperación. No obstante, día sí, día también tiene que salir a responder a las acusaciones de PSPV y Compromís sobre los errores cometidos el día 29. Todo es objeto de polémica. Con todo, el jefe del Consell se mantiene firme en su decisión de liderar la reconstrucción y aprovechando el oxígeno que le ha dado el acuerdo de Vox para cerrar los presupuestos. Su objetivo es seguir peleando por mantenerse al frente de la Generalitat por muy complicado que sea.

Su presencia en el congreso del PP Europeo se analizará con lupa, así se ha hecho, en los meses que han precedido a su celebración. Incluso se llegó a especular con que se invitaría a Mazón a no tener un papel relevante en el mismo o que no acudiría por problemas de agenda. De ahí se ha pasado a que el propio Mazón intervenga el martes para saludar a sus colegas europeos. Feijóo tendrá foco tanto el martes como el miércoles. Génova intentará desviar la imagen de la polémica y alejarse de las protestas que tendrán lugar esta semana en Valencia y buscará resituar el mensaje hacia la influencia que el PP tendrá a partir de ahora en Europa,al designar el PP europeo a la eurodiputada popular, Dolors Montserrat, como número dos de Manfred Weber.

Como presidente del PPCV, anfitrión de este cónclave popular, Mazón asistirá al congreso y ha dado las gracias al partido por mantenerlo en Valencia pues, aunque cueste creerlo, la ciudad necesita de este tipo de congresos para que la situación que ha vivido y la larga recuperación que le espera, no caigan en el olvido.