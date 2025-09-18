Atentados en barrios cristianos y judíos de Europa como solución a la "tragedia" de Gaza

“Tragedia en Gaza” y estamos “ante una batalla religiosa con los judíos”. El Estado Islámico (Daesh, Isis), en su exposición doctrinal de esta semana en “An Naba, fija su posición sobre Palestina y propone dos “soluciones”, una de ellas ciertamente preocupante para Europa.

Incita a actuar sobre la base de "La batalla con los judíos es una batalla religiosa, y no una batalla de inferioridad nacional”, aseguran los terroristas, que en ningún momento hablan de genocidios o calificativos similares, quizás porque son ellos los que perpetran este tipo de crimen contra los cristianos en África.

“Ante esta amarga realidad y la tragedia que empeora, las opciones prácticas disponibles para los musulmanes que buscan apoyar a sus hermanos se centran en dos caminos:

Primero: buscar el monoteísmo. Jóvenes militantes llevarán a cabo operaciones audaces y valientes contra comunidades y barrios judíos y cristianos en todas partes, especialmente en los países europeos cruzados como Bélgica, Francia, Gran Bretaña y otros.

Segundo: es un camino auténtico, cuya validez se confirma día tras día y cuya influencia se intensifica. Está apuntando a los ejércitos y gobiernos árabes apóstatas que protegen las fronteras judías y forman un cerco asfixiante a Palestina. Estos son los “muros de los judíos” detrás de los cuales están luchando”. “Esn una extraña contradicción que sólo puede explicarse por el dominio de su patriotismo sobre su religión y el dominio de sus emociones sobre su fe”.

“El muyahid solitario y el musulmán celoso están llamados hoy a seguir cualquiera de estos dos caminos según su capacidad y según la fuerza de su motivación de fe y su punto de partida doctrinal. Sólo estamos incitando a esto por religiosidad, basándonos en el hecho de que Palestina es una tierra musulmana que fue atacada por el enemigo infiel y la incapacidad de su pueblo para repeler su agresión”, agregan. “Esto es educación patriótica, no yihadismo o fe, y es lo que coloreó la “cuestión palestina, alterando su rumbo y distorsionando su brújula desde sus inicios, y convirtiéndola en una cuestión nacional que toma al Islam como un eslogan, no como un camino, y pretende ser un obstáculo, no un punto de partida”, concluyen.