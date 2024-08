La Audiencia Nacional permite la comida-homenaje a presos de ETA al no ver delito

El Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional (AN) ha decidido no prohibir la comida que se celebrará este viernes en homenaje a los presos de ETA que se encuentran cumpliendo condena al "no existir constancia alguna que permita afirmar que se va cometer delito alguno".

En coincidencia con el criterio de la Fiscalía, rechaza el tribunal no permitir el acto, tal y como reclamaba Dignidad y Justicia en la denuncia que presentó el jueves en la que acusaban a los organizadores y participantes de incurrir en un delito de humillación a las víctimas del terrorismo y sus familias –un tipo penal que se enmarca dentro del delito de enaltecimiento del terrorismo–.

El juez José Luis Calama indica que "no ha lugar" a lo que pedíala asociación, al considerar que "no existe constancia alguna que permita afirmar, con la exigencia que en Derecho se requiere para poder restringir los derechos fundamentales de los ciudadanos, reconocidos constitucionalmente, que se haya producido o que se vaya a producir delito alguno en la comida convocada".

Eso sí, desde la AN instan a los cuerpos policiales a que vigilen, como les recuerda en el autor que es su competencia, si durante su celebración se cometen actos de enaltecimiento del terrorismo o de menosprecio a las víctimas.

En este sentido, les advierte, que si durante el control y seguimiento de la comida de homenaje a los presos etarras se producen actos que pudieran constituir algún delito los agentes a identifiquen a los autores y, si procede, los detengan e instruyan las correspondientes diligencias.

Desde la asociación de víctimas de los asesinatos y atentados de la banda terrorista atribuían a la celebración del almuerzo la finalidad de "loar, recordar y presentar" a los presos etarras como "modelo de lucha a seguir". Un objetivo que para este colectivo de víctimas "les hace recordar continuamente las vidas arrebatas y el dolor causado".

Está convocada su celebración a las 15:00 horas por la comparsa "Kaskagorri" en el interior de su caseta ("txozna") que instalan en el recinto del Arenal con motivo de la Semana Grande bilbaína.

Lamenta el presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, que la AN haya hecho "caso omiso" a su denuncia y se haya "limitado a transcribir el informe" que le hizo llegar el Ministerio Fiscal rechazando imponer cualquier tipo de limitación a la comida-homenaje.

Asegura Portero que les acusan a ellos de utilizar en la acción penal rechazada "hipótesis subjetivas y suposiciones de que se va a cometer un delito con carácter previo", un planteamiento que consideran va en contra de la propia doctrina de la Audiencia Nacional.

Ya que, defiende el presidente de la asociación de víctimas, "todos" los juzgados de la Audiencia Nacional han prohibido en alguna ocasión estos actos durante los últimos 18 años "de denuncias consecutivas" presentadas contra hechos similares.

Recordó Portero que "incluso el Ayuntamiento de Bilbao llegó a prohibir a los organizadores participar en las fiestas durante dos años en el año 2009, incautando a las txoznas de kaskagorri y Txori barrote material propagandístico de ETA". Argumenta que, por tanto, si durante los últimos casi 20 años se ha cometido actos delictivos de humillación a las víctimas después de anunciarlo, "este año no será distinto".

Para Dignidad y Justicia, en definitiva, la Fiscalía obvia una realidad que ha tenido lugar durante tantos años consecutivos y, avisan, de que esperan que "no tenga que ver con no causar malestar a los socios proetarras del Gobierno, que se siguen riendo de los demócratas y sobre todo de las víctimas del terrorismo"