La AVT denuncia las causas de la revictimización por terrorismo

El acuerdo de gobierno del PNV y PSE-EE impulsará "la aceptación política de un suelo ético para la convivencia", basado en el reconocimiento de "la injusticia de todas las vulneraciones de derechos humanos que, sin excluir ninguna" e incluyendo "de forma expresa" las causadas por ETA, sea compartido, por primera vez, "por todas las tradiciones políticas de Euskadi".

Este ha sido uno de los puntos de acuerdo pactados entre los nacionalistas y socialistas para tomar la lendakaritza. Sin embargo, en dicho punto, aunque dicen que, en la próxima legislatura, los socios se comprometen a "desarrollar una política pública de memoria crítica del pasado de terrorismo y violencia, vinculada a un compromiso de solidaridad con todas las víctimas" sigue sin prohibir los “ongi etorris” algo que las asociaciones y colectivos de víctimas han incidido en que produce la revictimización.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) continúa con su campaña donde advierte de la revictimización. En esta ocasión, en un segundo vídeo, advierten de cómo ésta se produce en los trámites administrativos.

Entre las causas de victimización están el enaltecimiento del terrorismo, la invisibilización, las imágenes explícitas y un mal tratamiento informativo, el alarmismo y las “fake news”, la tergiversación del relato, los trámites administrativos eternos y farragosos derivados del atentado.

Y es que tras un atentado terrorista las víctimas tienen que pasar por un largo proceso administrativo donde, apuntan desde la AVT, además advierten de que muchas veces las personas que los atienden “no tienen ninguna noción sobre víctimas del terrorismo ni tampoco conocen los procesos y no se los pueden explicar con claridad”. Además, destacan que las víctimas, tienen que recopilar un montón de documentación “para justificar su situación” donde, además, muchas veces no son suficientes e incluso tienen que pasar por varios tribunales médicos donde las víctimas “se sienten cuestionados y juzgados”. Y es que todos estos procesos en vez de ayudar su recuperación lo que hacen es “agravarla” porque sienten “rabia, frustración” y en vez de sentir que la sociedad les apoya "sienten que les da la espalda y cronificar los síntomas que tienen tras el atentado", denuncian.

En cuanto a la “invisibilización”, Ángeles Pedraza, recuerda que mientras otros colectivos siguen siendo noticia y se sigue reivindicando, “somos invisibles para todo el mundo. Creen que eso pasó” mientras los que asesinaron están en las instituciones. “No podemos contar la verdadera historia de España sin hablar de las víctimas” y advierte de que son víctimas “hasta que mueren” porque “es un dolor que no se pasa”. Pedraza advierte de la invisibilidad y el olvido que intentan llevar a cabo desde diferentes ámbitos.