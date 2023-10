Bendodo, duro contra Sánchez y con la amnistía: "es una vergüenza y un insulto"

El líder del Partido Popular en Andalucía, Elías Bendodo, ha extendido una invitación a los habitantes de Málaga para que se unan a la manifestación en contra de la amnistía, la cual está programada para este domingo a las 12 del mediodía en la Plaza de la Constitución, en el centro de la ciudad. Alberto Núñez-Feijóo liderará esta protesta. "Después de lo que ha dicho hoy Sánchez, tenemos que salir a la calle", ha dicho Bendodo.

"Hoy ha dicho lo que todos tememos, que está dispuesto a tragar con la amnistía. Pero que no lo haga en nuestro nombre. Que no lo haga en nuestro nombre. Él no habla por los españoles. Él habla por una parte, que son los que le aplauden, que no son la mayoría de los españoles. Mañana tendremos una oportunidad de oro de decírselo en Calle Larios y en Plaza de la Constitución" . Destacó, mientras hablaba en la clausura del Congreso de Nuevas Generaciones de Málaga, que se llevó a cabo esta mañana en el Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad capital.

En otro momento del discurso, Bendodo ha comparado a Feijóo con Sánchez y ha definido al primero como "un gran hombre de Estado, dispuesto a desgastarse por España". "Sánchez solo está dispuesto a desgastar España y a tragar con todo por el simple hecho de ser presidente", ha manifestado. De la misma forma, ha asegurado, "no le basta con tomar el pelo a los españoles, sino que también lo hace a los militantes socialistas y al Comité Federal", ha dicho, refiriéndose a la reunión del Comité Federal socialista celebrada este sábado, donde, en palabras de Bendodo, Sánchez no ha preguntado a sus bases "por la amnistía, el referéndum o pactar con los herederos de ETA, que mataron a mil personas".

"Mire, los españoles convivimos muy bien y no tenemos ningún problema entre nosotros. Solo nos duele que una parte de España quiera separarse de la otra parte de España, rompiendo la unidad", ha repetido Bendodo.