Bolaños se enzarza con el PP y y el presidente de la comisión del CIS en el Senado: "Estoy perdiendo el tiempo"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha comparecido esta mañana en la Comisión de Investigación del Senado sobre la gestión del presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, donde ha recriminado al PP y al propio presidente de la Comisión que le han llevado "a perder el tiempo".

De esta manera, Bolaños ha sido el primer miembro del Gobierno que ha respondido a las preguntas de los senadores de esta comisión, que se creó en julio de 2024, y por la que hasta ahora han pasado un total de 16 personas.

Sin embargo, lo que en un principio debía haber sido un interrogatorio centrado en la gestión del organismo público dirigido por el militante socialista de Tezanos, se ha visto envuelto en un 'batiburrillo' de cruce de acusaciones entre el Partido Popular y el ministro, que ha derivado en desvíos del tema central.

"No me traigan aquí a perder el tiempo"

El senador del PP, Vicente Tellado, ha optado por interrogar al ministro haciendo alusión al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García -ahora en prisión preventiva-, así como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a Santos Cerdán o el propio Paco Salazar, acusado por presuntos casos de acoso sexual a militantes del PSOE.

Con este panorama, el PP ha acusado al PSOE de instrumentalizar el CIS en beneficio propio, sosteniendo que el organismo elabora sus encuestas con la intención de influir en la opinión pública y formular preguntas orientadas a obtener resultados favorables para los socialistas. Unas críticas que han añadido más tensión a la sesión, desplazando el foco de la investigación hacia el enfrentamiento político y dejando sin aclarar aspectos clave sobre la independencia y el funcionamiento interno del CIS.

Por ello, el ministro Bolaños ha aprovechado la ocasión para arremeter directamente contra el senador popular, y el presidente de la Comisión, a quienes les ha repetido en varias ocasiones que le habían llevado para "perder el tiempo".

"No me traigan aquí a perder el tiempo", ha espetado, visiblemente irritado, el ministro socialista tras reprochar a los senadores que no le permitieran responder a las cuestiones planteadas; algo por lo que ha llegado a advertir que, de no corregirse, abandonaría la comparecencia.

Finalmente, Bolaños ha finalizado su comparecencia repitiendo el mismo mantra y dirigiéndose directamente al senador popular y al presidente de la Comisión: "Gracias, señor Tirado. Hubiera preferido que me hubiese dejado responderle, hubiera sido mucho más útil. Por eso le he repetido tantas veces que ha sido absurdo que yo venga aquí y que podían haberse dedicado ustedes a ver cómo la lavadora daba vueltas, porque hemos perdido el tiempo; ustedes y yo", ha finalizado.