Los fiscales progresistas recurren a la ONU para denunciar "anomalías" en la condena a García Ortiz

La Unión Progresista de Fiscales (UPF) solicita la intervención de la relatora de la ONU para la independencia judicial ante las "graves anomalías detectadas" en la causa contra Álvaro García Ortiz.

La tercera agrupación de la Carrera fiscal ha remitido este viernes una comunicación formal a Margaret Satterthwaite para "poner en su conocimiento la sucesión de irregularidades institucionales que se han producido en el procedimiento penal" que ha acabado para el aún fiscal general del Estado en una condena por revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso.

Los fiscales progresistas deciden dar "este paso excepcional" al entender que la causa seguida en el Tribunal Supremo "presenta problemas estructurales que afectan no solo a los derechos del afectado (García Ortiz), sino al funcionamiento de la Justicia en España y a la confianza pública que la sostiene".

En concreto, la asociación señala "la acumulación de funciones decisivas en un círculo reducido de magistrados" que "compromete la apariencia de imparcialidad que exigen los principios básicos de la ONU sobre independencia de la judicatura".

Además, defiende que "la orden de entrada y registro" en el despacho de García Ortiz en la Fiscalía General del Estado "incluyó el volcado masivo de datos personales durante casi ocho meses", pese a que los hechos investigados se limitaban a 48 horas.

La UPF reclama a la relatora especial de Naciones Unidas que valore si comprometen la independencia judicial, inste a nuestro país a revisar prácticas que puedan vulnerar estándares internacionales y hasta que considere una visita oficial para evaluar el impacto institucional del caso.