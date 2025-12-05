El jefe de Gabinete de Mazón a Pradas: "De confinar nada" y le pidió calma a las 19.54 del día de la dana

José Manuel Cuenca, jefe de Gabinete del expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, que estuvo en contacto con la exconsellera de Emergencias, Salomé Pradas, cuando el presidente estaba ilocalizable, pidió a la exconsellera que se tranquilizara y que "ni se le ocurriera" pedir el confinamiento de toda la provincia, sino que "zonificara" la emergencia porque "confinar toda la provincia es una barbaridad", pese a que Pradas le dijo que había muy pocas zonas de la provincia donde no hubiera riesgo.

Ante la insistencia de la consellera que le aportaba datos sobre los riegos que se cernían sobre la provincia esa tarde-noche, Cuenca le llegó a decir que se quitara eso de la cabeza (confinar): "lleva-te açó del cap". E insistió en valenciano enfatizando con un: "tranquila, ché".

Pradas también le informó del desbordamiento del Magro, a lo que el jefe de gabinete contestó: "hostias".

A las 14.52, le informa de que se activa la UME y Cuenca no contesta. Y a las 16.28 le comunica que hay un fallecido en Utiel.

El jefe de gabinete pidió a la exconsellera que tratara de zonificar la alerta a las comarcas más perjudicadas y Pradas le contestó que "no se mojan" en alusión a que los expertos reunidos en el Cecopi no quisieron limitar el radio de la alerta, por lo que finalmente se envió a toda la provincia, pese a las recomendaciones de Cuenca.

El jefe de gabinete también le dice que el confinamiento solo lo puede decretar "la chica que tienes al lado" en alusión a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pero Pradas le replica que "por la Ley de Emergencias podemos decretar nosotros confinamiento".

Todo ello se desprende de la reproducción de los "whatsapps" que envió la consellera esa tarde tanto al jefe de gabinete como al expresidente Mazón, y que han sido reflejados en un acta notarial que ha sido entregada a la jueza.

Igual vamos al 112

De esta lista también se desprende que Cuenca informaba a Mazón, ya que el jefe de Gabinete reenvía a Pradas a las 16.43 un whatsapp que habría recibido antes de Mazón, y que le habría enviado desde el Ventorro, en el que éste le dice que "igual a las 19 vamos a 112", por lo que Mazón consideraba que su comida aún se iba a alargar casi dos horas más.

El documento también trascribe un audio en el que Pradas explica a Cuenca que "son tres medidas diferentes. Hemos pedido evitar desplazamientos en toda la provincia de Valencia y vamos a decretar el confinamiento en la Ribera alta, Baixa, Horta Sud y Hoya de Buñol, y que se suban a los pisos superiores en aquellos municipios o viviendas que estén en el entorno de ríos y barrancos".

"Cojonudo"

En ella constan también los whatsapps al entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón. Pradas comenzó a informar a Mazón sobre la delicada situación a las 11.32. cuando ya le traslada que ha habido varios rescates en una residencia de ancianos en Carlet. No consta respuesta del presidente de la Generalitat.

La siguiente comunicación es a las 13.03 horas, y ya le dice que ha habido más rescates y le da cuenta de la situación y de todos los efectivos de Bomberos que se han desplegado: "hemos reforzado el 112, tenemos desplazados a los bomberos forestales, el consorcio Valencia también a tope (...) ha habido rescates con helicóptero, ahora vamos a reforzar con el consorcio de Castellón". A todo ello, el presidente solo le contesta "cojonudo". En ese whatsapp, Pradas ya le habla del barranco del Poyo.

El acta notarial refleja también una llamada perdida al presidente Mazón a las 20.19 y a continuación, otra de 37 segundos.