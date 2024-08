Borràs reta a Illa: "¿Qué hará si Puigdemont es detenido durante su investidura?"

La presidenta de Junts y expresidenta del Parlament de Cataluña, Laura Borràs, ha retado al líder del PSC y próximo presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a aclarar "qué hará" si detienen al candidado de Junts, Carles Puigdemont, algo que está previsto que ocurra el mismo día del pleno de investidura, que tendrá lugar esta misma semana. Según la líder posconvergente, el ingreso del expresidente catalán en prisión, tras más de seis años fugado en el extranjero, "reventaría la democracia española" y demostraría que "el poder judicial actúa al margen del poder legislativo" al no aplicar la ley de amnistía. "La intención no es reventar la investidura de Illa", ha aclarado Borràs, que ha concedido una entrevista en Catalunya Ràdio, sino "cumplir la palabra dada" durante la campaña electoral de las pasadas elecciones y estar en Barcelona para, como repite habitualmente Puigdemont, "que sea el Parlament quien decida" que ya no debe ser presidente.

La presidenta de Junts, en cualquier caso, ha asegurado que su partido "hará piña" junto al expresidente de la Generalitat, quien, según Borràs, "no se dejará detener" ya que "no reconoce esta capacidad de los jueces españoles al tratar de impedir que se le aplique la ley de amnistía". "Si hay una detención", ha explicado la dirigente, comentando una posibilidad que el propio Puigdemont da por asumida, supondrá una "anomalía democrática profunda y severa". "La pregunta es: ¿qué hará Salvador Illa si en su debate de investidura el president Puigdemont es detenido porque los jueces españoles no aplican una ley que ha aprobado su partido y su Gobierno?", ha planteado la presidenta, retando al exministro de Sanidad a contestarle. En el PSC, por su parte, lamentan que Junts quiera boicotear "la voluntad popular surgida democráticamente de las urnas", pero evitan pronunciarse concretamente sobre un escenario que preferirían que no se produjese.

Sobre el acuerdo de investidura entre PSC y ERC, Borràs ha afirmado que se trata de "una mala noticia para el país" porque los republicanos han "priorizado el eje ideológico por encima del eje nacional". La presidenta de Junts duda sobre el grado de compromiso de los socialistas con este acuerdo, porque el Gobierno español, sea del color que sea, "incumple sistemáticamente con Cataluña" y porque no hay "garantías para que se cumpla". Para Borràs, "es malo para Cataluña que alguien como Illa esté en la presidencia de la Generalitat", porque provocará "un país más sometido" y "una nación más diluida".