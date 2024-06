Casi el 20% de los votantes de Vox se pasan a Alvise

Luis 'Alvise' Pérez Fernández obtendría el próximo domingo 9 de junio un escaño en el Parlamento Europeo para los próximos cinco escaños, así lo confirma este lunes la encuesta electoral de NC Reporta para LA RAZÓN.

Obtendrían un 2,2% de los apoyos y se colocaría por delante de la CEUS (1,9%), la coalición que lidera el PNV, y cerca de Junts con solo seis décimas por debajo de Junts.

Según la última encuesta del CIS, "Se acabó la fiesta" ya acapara el voto del 18% de los que en las anteriores elecciones europeas de 2019 votaron por Vox. El perfil de sus votantes es el de hombres jóvenes.

Por un lado, el 6% de los hombres españoles entrevistados elegirá a "Se acabó la fiesta", especialmente los que tienen de 18 y 24 años (9,8%), y entre 25 y 34 (9,3%). Uno de cada diez votantes menores de 24, por tanto, apostará por él.

Lo refuerza, tal y como recoge el organismo de Tezanos, que el 11,2% de los que en las de 2019 no tenían la mayoría de edad necesaria para votar, se estrenarán en unos comicios al Parlamento Europeo, votando por el controvertido activista.

El 16,2% de los que apoyaron a Abascal en las últimas generales del pasado julio, esta vez votarán a Alvise para que pueda desembarcar por primera vez en las instituciones.

Lo que confirma que el conocimiento que tiene el común de la ciudadanía sobre la figura de Alvise es muy limitado, el 44,6% de la población dice desconocer quién es, y, por tanto, se circunscribe al nicho electoral de la derecha alternativa.

En menor medida, recogerá el 6,2% de los que apoyaron a Ciudadanos en los comicios europeos previos y solo el 5% de quienes apostaron por el PP con su voto.

Además, consigue que un 8% de los que no fueron al colegio electoral hace cinco años, ahora lo hagan para votarle, y un 4,5% de los que metieron en la urna un sufragio nulo.

Hay que tener en cuenta que es uno de las pocas candidaturas que no participará en debates electorales —al no tener ostentar ahora representación—, no recibe financiación pública y realiza una campaña electoral alejada de las formas de hacer campaña de los partidos tradicionales.

Su principal medio de comunicación con sus seguidores y probable votantes es un canal de difusión de contenido en Telegram que siguen más de 460 mil usuarios.