Armengol admite "comunicaciones" con Koldo García, pero niega haber tratado la contratación de mascarillas

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas es la empresa de la presunta trama del "caso Koldo" y logró un contrato por valor de 3,7 millones de euros para suministrar mascarillas en Baleares bajo la presidencia de Francina Armengol. Y ese contrato está en el ojo del huracán ya que ha levantado sospechas sobre una supuesta relación entre Armengol y la trama: en este sentido, la comparecencia de la presidenta del Congreso en la Comisión de Investigación de las mascarillas ha ayudado a hacer algunas aclaraciones ya que ella misma ha admitido que ha tenido "comunicaciones" con Koldo García, aunque ha negado que haya tratado sobre la contratación de material sanitario.

Armengol ha reconocido que conocía a Koldo García porque era el asesor de José Luis Ábalos y acompañaba al ministro a los actos en Baleares, pero ha recurrido a la "falta de memoria" para evitar dar detalles sobre si habló durante la pandemia cuando Soluciones de Gestión consiguió el contrato de 3,7 millones de euros del Govern balear.

"Quiero ser muy clara, como he sido siempre. En esas fechas, yo misma me comuniqué con gente del Ministerio de Transportes para tratar diferentes cuestiones (...), pero quiero ser sincera y no recuerdo todas las comunicaciones de hace cuatro años y por eso no descarto que, entre esas personas, estuviera el señor García", ha señalado Armengol, abriendo la puerta a haber hablado con Koldo García. "Lo que les puedo descartar con total seguridad y rotundidad es que no hablé con este señor en la contratación de ninguna empresa", ha añadido, tras afirmar que sí habló durante los meses más duros de la pandemia con José Luis Ábalos para abordar cuestiones como el cierre de aeropuertos y puertos.

Armengol ha negado una y otra vez y con rotundidad que nunca "ha cerrado ninguna compra o expediente" de contratación con empresas adjudicatarias. "Todos los detalles del expediente los he conocido ahora", ha explicado. "No estaba en la tramitación de ningún expediente sino en la toma de decisiones de calado", ha añadido Armengol, tratando de borrar cualquier posible vínculo con el contrato de 3,7 millones de euros que se adjudicó a la empresa de la trama.

"Conocí al señor García porque acompañaba en actos a Baleares al señor Ábalos", ha señalado, y ha asegurado que ha tenido "comunicaciones con él" en algunas ocasiones, aunque ha dicho que, en ningún caso, sobre "empresas". "Soy una persona educada y le saludo. Jamás en la vida me han dicho que tengo que contratar a una empresa ni me han presionado", ha añadido.

El portavoz del PP en la Comisión de Investigación de las mascarillas, Elías Bendodo, ha iniciado su intervención recordando que se ha registrado un "dos de dos" ya que tanto Salvador Illa como Armengol han reconocido en el Congreso que conocían y habían hablado con Koldo García. En todo caso, Bendodo ha acusado a Armengol de tener "poca memoria y poca verdad" por aducir que no recuerda si habló con Koldo García durante la pandemia. "Su gobierno ha sido el avalista de la trama. Gracias a su gobierno, la trama pudo entrar en otras administraciones", ha afirmado, antes de pedirle que "haga el esfuerzo de hacer memoria" y de decirle que debería "haber dimitido".

Antes de que haya comparecido Armengol, lo han hecho dos miembros de su gobierno en Baleares. Y, en este sentido, uno de ellos es el antiguo director del Servicio de Salud de Baleares, Manuel Palomino, quien ha revelado que fue él quien habló con Koldo García. Palomino ha evitado decir quién le puso en contacto con el Ministerio de Fomento para hacerle saber que Koldo García ofrecía mascarillas, pero el alto cargo del Govern balear dio pie a la contratación del material sanitario de la empresa de la trama porque es quien abrió la puerta al exasesor de Ábalos.

Preguntas florero de los socios

Tras el turno de preguntas incómodas para Armengol que tuvieron como respuesta única la negativa de conocimiento sobre los contratos, llegaron las preguntas de los socialistas, Sumar y el resto de socios, que dieron la oportunidad a la presidenta del Congreso para defenderse. Justo coincidiendo con la resaca electoral, la tensión política en Cataluña no se trasladó al Congreso de los Diputados y los republicanos evitaron ahondar la polémica en sus intervenciones, sino intervenciones que ofrecían a Armengol escudarse de los reproches de PP y Vox.

El diputado del PSOE por Badajoz, Juan Antonio González censuró en la comisión que el PP trata de “desacreditar” a través de Armengol a las instituciones. “No cuestionan solo su legitimidad, sino por extensión a todos los cargos elegidos en el Congreso y Gobierno”. Se solidarizó con la presidenta del Congreso, sobre la que denunció se habían vertido “críticas machistas” y denunció una campaña de “ acoso y derribo” sobre su figura.

El diputado socialista, en sus preguntas, ha tildado de “bulos” el hecho de que el PP hablara de “mascarillas fake” y defendió que el PP cuando llegó al Gobierno “ni rechistó” por el material sanitario. “No serían tan fakes”, ironizó. El socialista defendió que ningún miembro del PSOE en Baleares está siendo investigado y que las mascarillas pasaron por todos los trámites de verificación, por tanto, centró el foco en cómo interpretaba “la situación a la que ha sido sometida”. Ante esto, la presidenta del Congreso denunció haber padecido "esta situación" mucho antes de las mascarillas y criticó que se trata de "una forma de hacer política" que no la gusta, basada en el "lodo y el fango". ·"Quieren usar esto para enfangarme a mi por ser la presidkenta de Baleares", afeó.

El diputado socialista también quiso que Armengol explicara por qué el Gobierno de Baleares decidió hacer la compra de mascarillas en cuestión. Algo a lo que la socialista respondió dibujando la situación de incertidumbre en 2020 ante la expansión del virus. “Me duele que se trate de borrar el trabajo que se hizo desde mi gobierno, tan solo por desacreditar al adversario político”, lamentó. El socialista también ofreció a la presidenta del Congreso que se explicara sobre si habló con el exministro Ábalos sobre mascarillas, ante las dudas generadas. “No hablé de mascarillas. Fueron conversaciones complicadas porque le pedimos cerrar el puerto y el aeropuerto. El ministro dudó en hacerlo o no y tuvimos conversaciones difíciles”, puso fin Armengol para zanjar su relación con su excompañero de partido.

De nuevo, el socialista trató de que la presidenta explicara si ella negoció con la empresa investigada o con cualquier otra. “Jamás”, contestó. También quiso saber su compañero de partido si entre las funciones de Armengol como presidenta de Baleares estaba la de hacer seguimiento del expediente administrativo de la compra de mascarillas o, por el contrario, en coordinar la política de un Gobierno, a lo que la socialista negó estar en ningún presidente.

Tampoco se apreció una crítica significante en el interrogartorio del diputado de Sumar por Islas Baleares, Vicenç Vidal, que prometió no acusarla de haber cometido corrupción, sino que tan solo la censuró por no haber sido más clara desde el principio que fue señalada dentro del "caso Koldo". "Yo nunca he ocultado información", se defendió Armengol. Sobre su relación con el exasesor Koldo García, evitó ofrecer más concreción al asegurar que no lo recordaba. "No recuerdo las conversacines que tuve con todo el mundo hace cuatro años, no recuerdo si Koldo me habló de mascarillas", zanjó. Sí quiso saber Vidal por qué otras comunidades socialistas rechazaron las ofertas de la empresa Sociedad de Gestión y Baleares sí las aceptó. "Porque no hubo ninguna presión", replicó para después incidir en que ella no tenía responsabilidad en la compra de mascarillas y pasar la pelota al servicio de Salud. "Cuando veo que el Ministerio de Sanidad no nos sirve lo que necesitamos, digo al Consell de que tenemos que hacer lo posible y lo imposible para contactar con China”, relata. Negó, a preguntas del diputado de Sumar que en su gobierno cobraran comisiones.

Por último, a preguntas del diputado de ERC, Francesc-Marc Álvaro, negó haber hablado con el exministro Ábalos tras estallar el caso de corrupción. "¿ Por qué le voy a hablar de eso? se pregunta Armengol.“Yo tenía una relación como ministro más que como secretario de Organización [del PSOE], aunque no visitó mucho las islas”, defendió la presidenta para zafarse de cualquier relación de proximidad con el exministro.