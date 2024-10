Clamor contra Marlaska: "Sánchez ya está tardando en cesar a toda la cúpula de Interior"

Las confesiones de Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos durante su etapa como ministro de Transportes, ha provocado una oleada de indignación entre los guardias civiles. El señalamiento del exdirector general de la Guardia Civil como autor del chivatazo sobre su investigación "dañan la imagen y el trabajo de los hombres y mujeres de la Benemérita", señalan desde la asociación AEGC, que considera "degradante para nuestra Institución, que el presidente del Gobierno aún mantenga en su puesto a esta hora a toda la cúpula de Interior".

Una cúpula a cuya cabeza se encuentra "el peor ministro de nuestra democracia", al que recriminan su "nepotismo" y que haya permitido que se dañe la imagen de los guardias civiles. A juicio de la AEGC es "inaudito e inadmisible" que la cúpula de Interior sea la misma tras cinco directores generales, alguno de estos nombramientos incluso fallido. "Lo único que han hecho es causar perjuicios y ningún beneficio", apuntan, al no saber ni querer gestionar "a tan nobles y valientes trabajadores".

Desde esta asociación hacen hincapié en que tanto Marlaska como el secretario de Estado, no tienen credibilidad alguna. "Han dejado patente con sus actuaciones su total inoperancia e incompetencia para dirigir a los hombres y mujeres de la Guardia Civil quienes, con su profesionalidad, dejan constancia cada día de su compromiso con la sociedad española a la que sirven sin escatimar esfuerzos", manifiestan desde AEGC. Y todo ello, añaden, a pesar de que a lo largo de estos años tanto sus directores generales como Interior se han empeñado en "quitarles sus competencias a cambio de concesiones y de ponerles trabas, negándoles más y mejores materiales, así como personal".

En definitiva, desde AEGC exigen que el ministro del Interior y el secretario de Estado no dan explicaciones y no dimiten "debería ser el propio presidente del Gobierno el que los cesara". Pero, no se hacen ilusiones y creen que "como en anteriores ocasiones, sabemos que seguirán calentando sus sillones con la seguridad de que Sánchez no les cesará".