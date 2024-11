Clavijo presiona a Gobierno y PP para volver a negociar sobre inmigración

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, espera que a lo largo de noviembre el Gobierno de España y el PP se sienten de nuevo a negociar cómo afrontar la acogida de los menores inmigrantes, aunque comprende que pueda haber algún retraso porque en este momento la emergencia está en otro lugar, en los estragos de las inundaciones en Valencia. No obstante, recordó, las islas asisten «a drama tras drama» en la Ruta Canaria de las pateras y cayucos, con casi 2.000 personas rescatadas solo en los tres primeros días de noviembre y medio centenar de muertos en embarcaciones a la deriva o en naufragios.

En declaraciones a los periodistas, Clavijo subrayó que él está pendiente de que se convoque una nueva reunión negociadora, entre otras cosas, porque quiere conocer en qué términos se ha formalizado la petición de ayuda que España ha hecho a la Unión Europea para gestionar esta crisis migratoria. «Quiero saber si el Frontex (la Agencia Europea de Fronteras y Costas) se va a desplegar en los países de origen, como solicitamos, si vamos a tener más recursos económicos o si vamos a tener más recursos de Salvamento Marítimo», explicó.

El presidente de Canarias subrayó que, con lo ocurrido en la Comunidad Valenciana, comprende que «habrá que ajustar calendarios», pero defiende que la constante llegada de migrantes a las islas, muchos de ellos menores, requiere una respuesta.

Por su parte, el portavoz del Ejecutivo insular, Alfonso Cabello, especificó que a 31 de octubre han llegado a las islas en conjunto 34.117 inmigrantes y de continuar ese ritmo se va a superar «la cifra récord» de 39.000 del año pasado sin que el Estado dé respuesta para que el archipiélago supere una situación límite de colapso y desbordamiento. Recordó que, aunque con los adultos la Administración central acaba dando respuesta, en cuanto a los menores la carga la asume Canarias en solitario y se siguen reclamando recursos que no acaban de llegar.

Mientras, y según el último balance publicado por el Ministerio del Interior, las llegadas irregulares de migrantes a las Canarias han descendido notablemente en octubre, con 3.279 personas contabilizadas frente a las 5.284 registradas en septiembre.

El número de los que han arribado a Canarias este décimo mes del año contrasta también con lo ocurrido el año pasado, cuando solo en octubre llegaron 15.729 migrantes al archipiélago tras superar la que es considerada como una de las rutas migratorias más peligrosas del mundo.

El balance abarca hasta el 31 de octubre, por lo que no incluye lo ocurrido los tres días de puente, en los que Salvamento Marítimo rescató a 1.893 personas en 31 intervenciones, sobre todo en aguas próximas a Lanzarote –ayer se rescató a 611 personas de once lanchas neumáticas– y El Hierro –189–. En total hubo 55 fallecidos.

En lo que va de 2024, las llegadas irregulares a Canarias en patera o cayucos suman 34.087, por lo que ya se han superado las 31.678 registradas en todo 2006, en la «crisis de los cayucos», y faltan 5.823 para superar el récord alcanzado en 2023, que registró 39.910. De hecho, en 2023, a estas alturas del año y a pesar de un octubre de cifras extraordinarias, habían llegado a Canarias 30.425 personas, 3.662 menos que ahora.

En total, hasta el 31 de octubre han accedido a toda España de manera irregular por cualquier vía 47.165 personas, 3.062 más que en el mismo periodo de 2023, la gran mayoría (44.856) por vía marítima. A diferencia de lo ocurrido con Canarias, ha descendido el número de migrantes que ha llegado por mar a la península o las islas baleares –10.725 en diez meses frente los 12.371 del año pasado– y también las llegadas por mar a Ceuta (de 60 a 23) y a Melilla (de 133 a 21).

La respuesta del Estado sigue siendo «ninguna»

El Gobierno de Canarias lamentó ayer que tras un fin de semana «negro» en la ruta canaria, con 55 migrantes fallecidos, el Estado siga dando «una solución fallida» porque el drama humanitario de Valencia no impide «que se pueda estar a las dos cosas», afirmó su portavoz, Alfonso Cabello. Este afirmó que el Ejecutivo canario atraviesa «un impás de espera» por parte del Gobierno central, pues no ha convocado aún la reunión con el PP y el Gobierno canario ni hay fecha concreta para la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo mes. La respuesta del Estado sigue siendo «ninguna», pues continúa sin ingresar «ni un euro» para que Canarias haga frente a los gastos derivados de la atención a los menores no acompañados, incidió Cabello, quien dijo que hay 200 menores entre los rescatados este fin de semana y en octubre llegaron 555.