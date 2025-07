La "conexión canaria" de la trama: Torres recurrió a Koldo para "un aplazamiento"

Desde que saliera a la luz el «caso Koldo», la gestión para la compra de material sanitario en pandemia del Gobierno canario que entonces presidía Ángel Víctor Torres ha estado en el punto de mira. No en balde, el Ejecutivo insular contrató con la empresa de la trama, Soluciones de Gestión, la adquisición de 4,7 millones de mascarillas, 837.800 de las cuales resultaron defectuosas, según reconoció a la Agencia Tributaria la comunidad autónoma en febrero de 2022.

Ahora, algunos de los audios que almacenaba Koldo García en sus dispositivos evidencian que la conexión del en esas fechas asesor de José Luis Ábalos con el Gobierno canario iba mucho más allá de ponerle en contacto con la empresa de la trama. Y es que esas grabaciones ponen de relieve que Koldo García igual actuaba de intermediario para «aplazamientos» a petición de Torres, líder de los socialistas canarios, y que recopilaba –también a instancias de los socialistas canarios–, información del Ministerio de Transportes sobre infraestructuras clave en suelo insular para utilizarla como artillería contra el PP en periodo electoral.

Así, en uno de esos audios el propio Koldo García graba un recordatorio que considera inaplazable para que no se le pase. «Tengo que mirar también lo que me mandó el secretario general de Organización de Canarias referente a un aplazamiento», asegura. «Mirarlo mañana urgente», añade.

"Nos correría prisa"

Pero no es la única ocasión en la que afloran en esas grabaciones petición de favores del PSOE canario. Así, Koldo García guardaba en uno de sus móviles este otro mensaje recibido en plena campaña electoral: «Hola Koldo, perdona que te moleste. Sé que estás liado ahora mismo con el tema de la campaña, pero es una cosa que aquí nos correría prisa porque es para rebatir una campaña que está haciendo ahora el Partido Popular». «Nos haría falta saber en qué año fue adjudicada la obra de ampliación del aeropuerto de la isla de la Palma, porque la gente está del “pepero” está empeñada en que fue con el Gobierno de Aznar y de Rajoy». «Nosotros pensamos que fue en 2004 o 2005, en época de Zapatero –continúa– pero nos haría falta algo a través del Ministerio, yo qué sé, donde aparezca algo que diga: la obra fue adjudicada en tal año, empezó tal día y tuvo una inversión de tantos millones».

«Yo sé que es jodido y que está ahora supercomplicado con el tema de las elecciones, pero mira a ver si de alguna manera me dices con quién puedo yo hablar. Un fuerte abrazo y ánimo. Todo va a salir bien», se despide.

El comisionista Víctor de Aldama afirmó en su declaración judicial que Torres reclamó a la trama 50.000 euros en compensación por la contratación de Soluciones de Gestión para la compra de mascarillas, lo que el ministro niega. Además, aseguró al juez que facilitó a la supuesta «pisos para encuentros con señoritas» y dijo que a uno de ellos, en la madrileña calle Atocha, acudió Ángel Víctor Torres coincidiendo con la celebración en Fuenlabrada (Madrid) del comité federal del PSOE, algo que el ministro de Pedro Sánchez (abandonó su cargo en abril para tratarse del cáncer que padece) desmintió aportando los billetes de avión de ese viaje para demostrar que esa noche no la pasó en la capital de España.

"Le ha faltado meterle con la escopeta en lo alto de la cabeza"

Las gestiones de Koldo no se limitaban al Gobierno de Ángel Víctor Torres sino que también abarcaban a la Guardia Civil, para la que según ha insistido hasta la saciedad trabajaba como colaborador (su figura de supuesto agente encubierto ha sido puesta de relieve por la defensa de Santos Cerdán para intentar invalidar las grabaciones contra el ex “número tres” del PSOE).

En uno de esos audios, de hecho, su interlocutor la da cuenta de una de esas gestiones ante un mando del Instituto Armado, aunque en este caso su recomendación no parece causar el efecto deseado a juzgar por el comentario.

“Koldo, que me ha dicho Julio que venía un amigo tuyo para la Intervención de Armas, que él se tenía que ir para que lo tratara yo”, le traslada. “Y lo he llevado a Perea y le he dicho que va de parte tuya y le ha faltado meterle con la escopeta en lo alto de la cabeza”, se sincera. “Yo no te digo nada. Hasta luego Lucas”, se despide.